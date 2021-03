« Résolu a rapidement fait des mesures de lutte contre les changements climatiques la pierre angulaire de notre stratégie en matière de développement durable, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. L'établissement de cette nouvelle cible est l'un des premiers gestes que je pose comme chef de la direction et démontre que nous continuons d'accorder de l'attention à cette importante question. Notre engagement envers l'énergie renouvelable est bénéfique pour l'environnement et contribue à améliorer les résultats. Nous comblons les trois quarts de nos besoins énergétiques à partir de sources renouvelables, comme l'hydroélectricité et la biomasse carboneutre, et plus de 80 % de notre consommation de combustibles provient de la biomasse. Nous avons entièrement éliminé l'utilisation du charbon (niveau 1) depuis 2014. »

Certains des projets sur lesquels la Société s'appuiera pour réaliser son engagement comprennent notamment :

l'accroissement de l'efficience à l'usine de pâte de Saint-Félicien (Québec) en vue d'augmenter la capacité de production et de réduire le recours à des combustibles fossiles jusqu'à 20 %;

la modernisation de la turbine de cogénération de l'usine de pâte de Coosa Pines ( Alabama ) en vue de réduire l'utilisation d'électricité achetée de 6 %; et

) en vue de réduire l'utilisation d'électricité achetée de 6 %; et l'installation d'un récupérateur de chaleur de pointe à l'usine de pâte et papier de Thunder Bay ( Ontario ) en vue de récupérer la chaleur résiduelle et, ainsi, réduire l'utilisation des combustibles fossiles de plus de 20 %.

De plus, la Société a annoncé des engagements qui visent à :

inclure les émissions de GES de ses installations de produits du bois, qui en étaient précédemment exclues, dans son inventaire d'émissions de GES d'ici 2022;

continuer de communiquer des données liées aux changements climatiques et aux pratiques de la direction au programme sur les changements climatiques du CDP, y compris les émissions de niveaux 1, 2 et 3; et

intégrer davantage les pratiques en matière de développement durable à sa chaîne d'approvisionnement en travaillant avec les fournisseurs et les parties prenantes concernées à l'élaboration d'engagements en matière de réduction des émissions de GES de niveau 3.

La stratégie de Résolu en matière de développement durable vise à établir un équilibre entre la performance environnementale, sociale et économique afin de renforcer sa position concurrentielle. La Société est un chef de file de l'industrie et souscrit à des méthodes de gestion et de gouvernance efficaces au chapitre du développement durable. Elle adhère par ailleurs à des normes plus strictes que la simple conformité à la réglementation déjà rigoureuse et la gestion des incidents environnementaux, et mise sur la transparence et la production annuelle continue de rapports sur le développement durable.

