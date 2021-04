$ US

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié sa convention de crédit garantie de premier rang d'un capital de 360 M$ datée du 28 octobre 2019. Le but de la modification a pour objet ce qui suit : rembourser les prêts à terme antérieurs à la modification de 180 M$ en effectuant un prélèvement sur la facilité renouvelable et en utilisant l'encaisse disponible; prolonger la date d'échéance de la facilité renouvelable pour la faire passer de 2025 à 2027; procéder à une réduction de l'écart de crédit de la facilité de prêt à terme pouvant atteindre 10 points de base; et rétablir intégralement la facilité de prêt à terme de 180 M$, avec des échéances allant jusqu'à dix ans assortie d'une période de report du prélèvement allant jusqu'à trois ans. Toutes les autres modalités demeurent essentiellement inchangées.

« Cette modification nous permet de prolonger l'échéance de nos facilités de crédit moyennant des taux très concurrentiels, tout en nous offrant une souplesse considérable en vue de permettre le remboursement de dettes additionnelles dans le futur sans nuire à la liquidité », indique Sylvain A. Girard, premier vice-président et chef des services financiers. « Notre robustesse et notre souplesse financières, qui continuent de s'améliorer, agissent en tant qu'avantages concurrentiels dans l'exécution de nos initiatives de transformation stratégique », ajoute Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction.

La convention de crédit modifiée comporte les engagements, déclarations et garanties et cas de défaut usuels pour ce type de convention de crédit. Les obligations de la Société aux termes de la facilité sont garanties par certaines filiales américaines importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les actifs de l'usine de Calhoun (Tennessee). La convention de crédit prévoit également une option non engagée d'augmenter la facilité d'une somme additionnelle pouvant atteindre 360 M$, sous réserve de certaines modalités et conditions.

La modification de la convention de crédit a été conclue et montée par American AgCredit. Troutman Sanders a agi à titre de conseiller juridique auprès de Résolu.

