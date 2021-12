$ US

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui le rajustement de l'échéance de cinq ans de sa facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie par des actifs (« facilité de crédit garantie par des actifs »), dont l'encours global autorisé par les prêteurs peut atteindre 450 M$, sous réserve de la capacité d'emprunt selon les taux prescrits des avances, les critères d'admissibilité et les réserves habituelles. La facilité comprend également un module lié aux aspects environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») dont les cibles seront convenues avec le syndicat bancaire qui, lorsque celui-ci sera activé, aura une incidence sur le prix de la facilité de crédit garantie par des actifs.

« Cette prolongation améliore certaines modalités et conditions et nous permet de soutenir l'exécution de nos mesures visant la croissance et la transformation. Notre nouveau module ESG démontre également notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires tout en stimulant l'activité économique d'une manière durable et responsable », a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. « En renouvelant et en prolongeant la facilité de crédit garantie par des actifs jusqu'en décembre 2026, nous profitons de notre solide situation financière et des conditions favorables du marché bancaire pour obtenir une source concurrentielle de liquidité à long terme », a ajouté Sylvain A. Girard, premier vice-président et chef des services financiers.

Aucun montant n'a été prélevé sur la facilité de crédit garantie par des actifs, à l'exception de lettres de crédit en circulation d'environ 73 M$ émises dans le cours normal des activités. La prolongation de la facilité de crédit garantie par des actifs comprend certaines modifications, dont la transition du LIBOR. La facilité de crédit de 450 M$ se compose d'une tranche de 250 M$ à laquelle les emprunteurs américains et canadiens de Résolu peuvent avoir accès ainsi que d'une tranche de 200 M$ offerte uniquement à ses emprunteurs américains, sous réserve, dans les deux cas, de la capacité d'emprunt de ces emprunteurs. La facilité comprend une facilité secondaire représentant un crédit de sûreté de 60 M$ et une facilité secondaire pour lettres de crédit de 200 M$. De plus, la convention de crédit prévoit la possibilité non engagée d'augmenter la facilité de crédit renouvelable d'une somme pouvant atteindre 500 M$, sous réserve de certaines conditions.

La convention de crédit régissant la facilité de crédit garantie par des actifs contient les engagements, déclarations et garanties et cas de défaut usuels pour ce type de convention de crédit garantie par des actifs. Les obligations de la Société aux termes de la facilité sont garanties par certaines filiales importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les comptes débiteurs, les stocks et les actifs s'y rapportant.

La facilité de crédit garantie par des actifs est consentie par un syndicat financier formé de six banques, au sein duquel Bank of America agit en qualité d'agent administratif et d'agent de garantie. Bank of America, Wells Fargo et la Banque de Montréal ont agi en qualité de coarrangeurs chefs de file et de coteneurs de livres; CIBC et TD ont agi en qualité de coagents de documentation.

Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont représenté Résolu.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu (avec ses filiales, « nous », « notre » ou la « Société ») renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés se rapportant à l'appui prévu de la facilité de crédit garantie par des actifs en vue de la mise en œuvre de nos initiatives de croissance et de transformation dans l'avenir. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir », « avoir », « être » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « estimer », « voir », « obtenir », « créer », « permettre » « soutenir », « améliorer », « stimuler » et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou sur les actionnaires de Résolu.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Des renseignements additionnels concernant les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manièrent importante de ces énoncés prospectifs sont décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 50 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

