Résolu conclut l'acquisition de trois scieries aux États-Unis

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui que le 1er février 2020, la Société a conclu l'acquisition précédemment annoncée des trois scieries de Conifex Timber Inc. situées dans le sud des États-Unis conformément aux modalités de la convention d'achat de titres datée du 23 décembre 2019. Le prix d'achat total était de 163 M$, auquel s'ajoute le fonds de roulement, évalué à 13 M$.

Les trois scieries, dont la capacité de production combinée atteint 550 millions de pieds-planche, sont situées à Cross City (Floride) ainsi qu'à Glenwood et à El Dorado (Arkansas). Elles produisent du bois de dimensions pour les marchés de la construction et du bois de traitement à partir de pin jaune provenant de fournisseurs locaux du Sud, destinés à la distribution

aux États-Unis.

« Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés au sein de Résolu, a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la direction. L'acquisition des scieries américaines est la bonne décision au bon moment. Elle fournira une croissance immédiate dans une région intéressante, avec des approvisionnements en fibre suffisants et des actifs de qualité se trouvant près de marchés finaux en expansion. »

Cette opération permettra à la Société de diversifier sa production de bois d'œuvre. Lorsque ces scieries fonctionneront à plein rendement, près de 25 % de sa production se situera dans le sud des États-Unis.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats financiers communiqués ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc., de ses filiales (collectivement, « Société », « nous », « notre » ou « nos ») sont des énoncés de nature prospective (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, des énoncés concernant les synergies et avantages de l'acquisition. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « devrait », « pourrait », « sera », « pourra », « prévoit », « croit », « estime », « fournit », « permet», « se situe » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités de la Société ou sur ses actionnaires.

Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes, de sorte que les résultats réels pourraient différer considérablement. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, tout retard dans l'obtention des approbations réglementaires requises ou dans le respect des autres conditions de clôture, qui pourrait nuire à la réalisation de l'opération, ou les risques liés à l'incapacité d'intégrer avec succès l'entreprise acquise ou ses actifs à l'entreprise de la Société ou encore les risques liés à la non-réalisation d'une partie ou de la totalité des synergies et avantages attendus de l'acquisition, lesquels pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société. De l'information supplémentaire concernant les facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs peut être consultée dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris les risques et incertitudes décrits à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque », de la première partie du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le

31 décembre 2018.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits expressément sous réserve des mises en garde susmentionnées et contenues dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

