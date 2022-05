MONTRÉAL, le 15 mai 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'une entente de principe pour un contrat de travail de quatre ans a été conclue avec le syndicat Unifor, qui représente la majorité des employés horaires qui travaillent dans l'ensemble des installations de pâte et papier canadiennes de la Société. L'entente demeure sujette à l'approbation des membres du syndicat.

La convention-cadre couvre sept des usines de pâte et papier de Résolu au Canada. Au Québec, elle touche les installations de Dolbeau, Kénogami, Saint-Félicien, Gatineau, Amos et Baie-Comeau, ces deux dernières étant actuellement en arrêt pour une période indéterminée. L'entente couvre également l'usine de pâte et papier Thunder Bay, en Ontario.

« Nous sommes satisfaits d'en être arrivés à une entente de principe avec les dirigeants locaux et nationaux d'Unifor représentant nos employés, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Nous croyons que cette entente reflète bien toute la valeur que Résolu accorde à la contribution de ces derniers au succès de la Société, ainsi que l'esprit de collaboration qui caractérise la relation entre les deux parties. »

La convention collective couvre environ 700 employés représentés par Unifor. Les détails de l'entente demeurent confidentiels jusqu'à ce qu'elle soit soumise à l'approbation des membres du syndicat au cours des prochains jours.

