US $

Dividende en espèces spécial de 1,00 $ par action

Investissements additionnels de 50 M$ dans des projets de bois d'œuvre

Réduction de 180 M$ de la dette au deuxième trimestre

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui un dividende en espèces spécial de 1,00 $ par action ordinaire, payable le 7 juillet aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 28 juin. La Société a également annoncé des investissements en capital additionnels de 50 M$ dans ses installations de produits du bois afin de soutenir sa croissance continue et a confirmé le remboursement de tous les montants impayés aux termes de ses facilités de crédit renouvelable et à terme, réduisant de 180 M$ la dette au cours du deuxième trimestre.

« Les liquidités générées par notre plateforme de bois d'œuvre dans ces solides marchés permettent de partager le bénéfice directement avec nos actionnaires, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Nous augmentons également la valeur à long terme en améliorant les éléments fondamentaux de notre Société grâce à des investissements dans des projets de bois d'œuvre à rendement élevé et à recouvrement rapide dans trois régions clés pour Résolu : l'Abitibi au Québec, le nord-ouest de l'Ontario et le sud-est des États-Unis. En outre, nous avons retranché du bilan un montant important de la dette au moyen d'un remboursement supplémentaire de 180 M$ au deuxième trimestre, ce qui nous laisse comme seule dette en cours les billets de premier rang non garantis à 4,875 % d'un capital de 300 M$ venant à échéance en 2026, et nos liquidités s'établissent à environ 850 M$. Alors que nous améliorons la capacité concurrentielle des parties les plus solides de notre entreprise, l'annonce que nous faisons aujourd'hui profitera aux actionnaires, aux employés et à un grand nombre de partenaires communautaires et commerciaux. Comme il est indiqué dans la présente annonce, nous avons l'intention de maintenir une approche équilibrée en matière de répartition du capital en utilisant nos flux de trésorerie disponibles pour créer de la valeur pour les actionnaires et renforcer notre entreprise, tout en favorisant une activité économique au sein des collectivités où nous sommes présents. »

Les investissements additionnels de 50 M$ dans les produits du bois comprennent :

22 M$ aux fins de la modernisation de l'équipement à la scierie Senneterre (Québec), ce qui permettra d'améliorer l'efficacité et la productivité globales des installations régionales abitibiennes;

(Québec), ce qui permettra d'améliorer l'efficacité et la productivité globales des installations régionales abitibiennes; 13 M$ à la scierie Thunder Bay / Première Nation de Fort William afin d'augmenter la capacité de 40 millions de pieds-planche grâce à de nouveaux équipements et à des modifications au flux des fibres; et

/ Première Nation de Fort William afin d'augmenter la capacité de 40 millions de pieds-planche grâce à de nouveaux équipements et à des modifications au flux des fibres; et 15 M$ aux scieries Glenwood ( Arkansas ) et Cross City (Floride) afin de soutenir l'optimisation de la fibre et l'efficacité globale. L'investissement à Cross City permettra également d'augmenter la capacité de 20 millions de pieds-planche.

Chacun de ces projets permet de générer de la valeur additionnelle provenant du secteur des produits du bois de Résolu dans les cycles du marché. Les améliorations aux scieries américaines s'appuient sur les investissements annoncés précédemment relativement au redémarrage de la scierie El Dorado (Arkansas). La Société prévoit de mener à bien tous ces projets d'ici la fin du troisième trimestre de 2022. Par conséquent, elle augmente son indication de dépenses en immobilisations pour 2021, qui passe de 100 M$ à 125 M$.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés portant sur nos investissements en immobilisations et les résultats attendus de ceux-ci, les répercussions de la pandémie due au nouveau coronavirus (ou « COVID-19 ») et de la situation économique qui en résulte sur les activités, les résultats d'exploitation et le cours des actions de Résolu, ainsi que sur les mesures et les projets mis en œuvre pour réduire les coûts, et accroître les produits d'exploitation et améliorer la rentabilité; les perspectives commerciales et opérationnelles; les obligations de capitalisation futures au titre des régimes de retraite; l'évaluation de la conjoncture du marché; les stratégies et perspectives de croissance et le potentiel de croissance de Résolu et du secteur dans lequel elle exerce ses activités; les liquidités; les flux de trésorerie futurs, y compris ceux découlant des changements touchant les obligations de capitalisation des régimes de retraite de Résolu; les dépenses en immobilisations estimatives; et les stratégies déployées par Résolu pour atteindre ses objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « estimer », « voir », « s'attendre à », « continuer à », « améliorer », « soutenir », « améliorer », « permettre », « se positionner », « maintenir », « tendre à », « s'engager », « développer », « planifier », « progresser », « augmenter », « poursuivre », « profiter », « accélérer », « générer », « favoriser », « accroître », « réduire », « soutenir », « stimuler », « perspectives » et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou sur les actionnaires de Résolu.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart considérable entre la situation financière, les résultats d'exploitation, la performance et les cibles futurs de Résolu et ceux qui sont exprimés ou

sous-entendus dans le présent communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, l'incidence de ce qui suit : les retombées de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et la situation économique qui en résulte; le développement des médias non imprimés, y compris l'évolution des habitudes de consommation, de même que le succès des mesures que prend Résolu en réaction au développement de ces médias; la concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers; l'incapacité d'offrir des produits certifiés conformes aux normes internationales applicables à la gestion forestière et aux chaînes de traçabilité; l'incapacité de mettre en œuvre les stratégies de Résolu visant à augmenter la rentabilité; l'échec possible de l'intégration des entreprises acquises ou l'incapacité à réaliser les avantages attendus des acquisitions, comme l'introduction de Résolu dans la production du bois aux États-Unis et la production et la vente de papier tissu, ou des cessions et autres opérations ou projets stratégiques, y compris la perte de synergie du fait des cessions d'activités; l'incertitude ou l'évolution de la situation politique ou économique aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays où les produits de Résolu sont vendus, y compris les effets des pandémies; la conjoncture économique mondiale; la nature hautement cyclique du secteur des produits forestiers; toute difficulté, voire l'incapacité d'obtenir du bois ou de la fibre de bois à des prix avantageux; les variations du coût de l'énergie et d'autres matières premières; les risques matériels, financiers et réglementaires liés aux conditions météorologiques et aux changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux; les perturbations des activités de Résolu ou l'accroissement du coût de la main-d'œuvre par suite de conflits de travail ou d'enjeux de santé et de sécurité au travail; les problèmes de relations de travail ou les difficultés de Résolu dans l'intéressement des candidats à des postes ou dans la rétention du personnel; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des activités ou des livraisons de produits de Résolu, notamment en raison des pandémies; les perturbations des systèmes informatiques de Résolu, y compris les incidents liés à la cybersécurité et à la protection des renseignements confidentiels; les risques liés à l'exécution d'anciennes applications de système et à leur remplacement; la publicité négative, même si elle n'est pas fondée; les fluctuations des devises; l'augmentation du niveau des cotisations obligatoires aux régimes de retraite de Résolu, notamment en raison de l'accroissement du déficit de capitalisation; la capacité de Résolu de maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à tous ses besoins en la matière, qui sont considérables; les modalités régissant l'encours de la dette de Résolu, qui pourraient restreindre ses activités actuelles et futures; les modifications du taux interbancaire offert à Londres qui pourraient avoir une incidence sur les emprunts aux termes des facilités de crédit de Résolu; les pertes qui ne sont pas couvertes par les polices d'assurance; toute fermeture de machines ou d'installations, toute restructuration des activités ou toute vente d'actifs donnant lieu à des frais de fermeture supplémentaires et à des charges au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou de l'écart d'acquisition ou au titre de l'amortissement accéléré; la nécessité de comptabiliser des provisions pour moins-value additionnelles à l'égard des actifs d'impôts reportés comptabilisés de Résolu; l'application ou le maintien de droits, d'exigences de dépôt en espèces, de droits de douane, de quotas ou d'autres recours commerciaux ou restrictions commerciales aux exportations de Résolu d'un pays vers l'autre; les droits compensateurs et antidumping imposés sur la grande majorité des produits de bois d'œuvre résineux en provenance des scieries canadiennes de Résolu que les États-Unis importent; le manquement aux lois et règlements en général; les obligations additionnelles liées à l'environnement ou à la santé et la sécurité; toute violation des lois commerciales, des contrôles à l'exportation ou d'autres lois régissant les ventes et les activités internationales de Résolu; l'issue défavorable des poursuites judiciaires, revendications et demandes gouvernementales, enquêtes et autres litiges auxquels Résolu est partie; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important des actions ordinaires de Résolu; et les risques et incertitudes potentiels décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 50 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.

Renseignements: Investisseurs, Marianne Limoges, Trésorière et vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 514 394-2217, [email protected] ; Médias et autres, Louis Bouchard, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, 514 394-2261, [email protected]

Liens connexes

www.resolutefp.com