$ US

Perte nette selon les PCGR de 43 M$, soit 0,47 $ par action, pour le troisième trimestre

BAIIA ajusté de 23 M$

Situation financière toujours solide grâce à des liquidités de 566 M$

Refinancement de la facilité de crédit garantie de premier rang après la clôture du trimestre afin d'augmenter les liquidités de 175 M$

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui une perte nette de 43 M$, soit 0,47 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, contre un bénéfice net de 117 M$, soit 1,25 $ par action, après dilution, pour la période correspondante de 2018. Les ventes du trimestre ont atteint 705 M$, en baisse de 269 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats du troisième trimestre de 2018 tenaient compte des ventes des usines de Catawba (Caroline du Sud) et de Fairmont (Virginie-Occidentale), usines qui ont été vendues au quatrième trimestre de 2018. Avant les éléments hors gestion courante, la Société a enregistré une perte nette de 34 M$, soit 0,37 $ par action, contre un bénéfice net de 96 M$, soit 1,03 $ par action, après dilution, pour le troisième trimestre de 2018.

« La faiblesse continue des prix de la pâte commerciale a eu une incidence marquée sur nos résultats du trimestre, a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la direction. Le papier a subi des pressions cette année, et les marchés du bois d'œuvre poursuivent leur lent redressement. Nous sommes toutefois satisfaits de la croissance des ventes et des gains de productivité enregistrés dans le secteur Papiers tissus tout en continuant d'asseoir notre position dans ce secteur avec un BAIIA positif. En octobre, grâce à notre solide situation financière, nous avons pu accroître de 175 M$ notre facilité de crédit garantie de premier rang, en plus de la proroger, ce qui nous a fourni des liquidités additionnelles à des modalités très concurrentielles pour soutenir nos initiatives de transformation. Les mesures proactives que nous avons prises au cours des dernières années pour solidifier notre bilan nous placent en bonne position pour mettre notre stratégie à exécution malgré le ralentissement cyclique qui touche actuellement l'industrie. »

La définition des mesures financières non conformes aux PCGR, notamment les ajustements liés aux éléments hors gestion courante et le BAIIA ajusté, ainsi que leur rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR sont présentés ci-dessous.

Variation du résultat d'exploitation par rapport à celui de la période précédente

Résultats consolidés

La Société a enregistré une perte d'exploitation de 18 M$ pour le trimestre, contre un bénéfice d'exploitation de 40 M$ pour le deuxième trimestre. La baisse des prix a eu une incidence défavorable de 48 M$ sur les résultats, surtout dans le secteur Pâte commerciale (34 M$), tout comme la hausse des coûts de fabrication (19 M$) attribuable à la hausse du nombre d'interruptions de production pour maintenance planifiées au cours du trimestre et l'augmentation du coût des produits chimiques. La baisse des frais de transport et de la charge de rémunération à base d'actions ont neutralisé en partie ces éléments défavorables. Dans l'ensemble, les volumes sont demeurés inchangés, la hausse de 25 % des volumes expédiés du secteur Pâte commerciale ayant annulé la diminution des volumes de papier et de bois d'œuvre.

Pâte commerciale

Le secteur Pâte commerciale a enregistré une perte d'exploitation de 12 M$ pour le troisième trimestre, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 27 M$ pour le deuxième trimestre. La baisse de rentabilité s'explique essentiellement par la diminution de 15 % du prix de vente moyen, qui s'est établi à 625 $ par tonne métrique, car les conditions des marchés mondiaux se sont encore détériorées. Le coût d'exploitation unitaire (le « coût livré ») s'est accru de 34 $ par tonne métrique pour s'établir à 664 $, essentiellement en raison des coûts de maintenance additionnels découlant surtout des interruptions de production planifiées à deux usines. Grâce aux mesures prises pour réduire les stocks de produits finis, les volumes expédiés ont augmenté de 63 000 tonnes métriques. Malgré l'augmentation du volume, le BAIIA a diminué pour s'établir à un montant négatif de 5 M$ pour le troisième trimestre. Les stocks de produits finis ont été ramenés à des niveaux plus normaux de 74 000 tonnes métriques à la fin du trimestre.

Papiers tissus

Le secteur Papiers tissus a enregistré une perte d'exploitation de 3 M$ pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 1 M$ par rapport au deuxième trimestre et maintient la trajectoire positive du trimestre précédent. Une meilleure combinaison de produits et la hausse continue des prix des produits hors foyer ont entraîné une augmentation de 46 $ par tonne courte du prix de vente moyen, lequel s'est établi à 1 741 $, contrebalançant largement la hausse de 32 $ par tonne courte du coût livré. En conséquence, le BAIIA s'est légèrement amélioré pour atteindre 1 M$.

Produits du bois

Le secteur Produits du bois a enregistré une perte d'exploitation de 4 M$ pour le trimestre, contre une perte d'exploitation de 3 M$ pour le deuxième trimestre. Les prix ont reculé de 7 $ par millier de pieds mesure de planche (pmp) au cours du trimestre pour s'établir à 341 $, ce qui reflète essentiellement une combinaison défavorable des ventes, alors que les volumes expédiés ont diminué de 55 millions de pmp en raison de la faible demande. Malgré la baisse des volumes expédiés, les stocks de produits finis sont demeurés inchangés s'établissant à un niveau normalisé de 122 millions de pmp à la fin du trimestre, la Société ayant enregistré des interruptions de production de plus de 70 millions de pmp, ce qui porte à près de 170 millions de pmp le total pour l'exercice à ce jour. En dépit de la baisse des volumes, le coût livré s'est amélioré de 4 $ pour atteindre 351 $ par millier de pmp, ce qui n'a pourtant pas suffi à compenser le fléchissement de 13 % des ventes. En conséquence, le BAIIA a été ramené à 4 M$ pour le trimestre, par rapport à 6 M$ pour le trimestre précédent.

Papier journal

Le bénéfice d'exploitation du secteur Papier journal s'est établi à 4 M$ pour le troisième trimestre, en baisse de 13 M$ par rapport au trimestre précédent. Les ventes ont reculé de 14 %, le prix de vente moyen ayant diminué de 24 $ par tonne métrique pour s'établir à 573 $, et le volume a diminué de 36 000 tonnes métriques pour atteindre 314 000. La diminution a été plus marquée sur les marchés étrangers, qui représentent quelque 40 % des volumes du secteur Papier journal. Malgré la réduction des volumes expédiés, les stocks de produits finis sont demeurés relativement inchangés, s'établissant à 104 000 tonnes métriques à la fin du trimestre, la Société ayant continué d'enregistrer des interruptions de production temporaires. Les baisses de volumes, conjuguées à une utilisation défavorable des produits chimiques, expliquent la majorité de la hausse de 13 $ par tonne métrique du coût livré. En conséquence, le BAIIA du trimestre a diminué de 14 M$ pour s'établir à 11 M$, ce qui correspond à 36 $ par tonne métrique. La marge du BAIIA a diminué pour s'établir à 6 %.

Papiers pour usages spéciaux

Le secteur Papiers pour usages spéciaux a enregistré un bénéfice d'exploitation de 4 M$ pour le trimestre, en baisse de 11 M$ par rapport au deuxième trimestre. Les prix ont diminué de 21 $ par tonne courte pour s'établir à 732 $, et les volumes expédiés ont affiché une légère baisse pour s'établir à 185 000 tonnes courtes. Le coût livré a également augmenté de 29 $ par tonne courte, s'établissant à 705 $, ce qui s'explique en grande partie par l'augmentation des activités de maintenance et l'apport moindre des centrales de cogénération du fait de l'interruption de production, essentiellement planifiée, à une usine. Le BAIIA a été ramené à 15 M$, ou 85 $ par tonne courte. La marge du BAIIA a fléchi pour atteindre 11 %.

Variation du résultat d'exploitation consolidé du trimestre par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation de la Société a diminué de 153 M$ par rapport à celui du troisième trimestre de 2018. Dans l'ensemble, les prix ont eu une incidence défavorable de 111 M$ sur nos résultats, le prix de vente moyen ayant reculé de 25 % pour le secteur Produits du bois, de 20 % pour le secteur Pâte commerciale et de 9 % pour le secteur Papier journal. Le recul du résultat d'exploitation reflète également la cession des installations de Catawba et de Fairmont ainsi que la hausse de 49 M$ des coûts de fabrication, qui s'explique en grande partie par une augmentation des coûts de la fibre et une intensification des activités de maintenance planifiées. Ces éléments défavorables ont été compensés en partie par la diminution de la charge de rémunération variable et la baisse de l'amortissement en raison des cessions et de la fin de l'amortissement de certains actifs.

Siège social et données financières

Avec des flux de trésorerie provenant de l'exploitation de 25 M$, des dépenses en immobilisations de 37 M$, des dépôts pour droits sur le bois d'œuvre résineux de 13 M$ et des rachats d'actions de 7 M$, la Société disposait d'une trésorerie de 69 M$ et de liquidités de 566 M$ à la fin du trimestre. Le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA ajusté des 12 derniers mois est demeuré bas, s'établissant à 1,1.

À la fin du trimestre, la Société avait comptabilisé des dépôts pour droits cumulés sur le bois d'œuvre résineux de 149 M$ dans le bilan.

Depuis le début de 2019, la Société a racheté 1,8 million d'actions au coût de 12 M$. Des actions d'un montant de 12 M$ peuvent encore être rachetées aux termes du programme de rachat d'actions existant.

En octobre, la Société a conclu une convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour d'au plus 360 M$ en remplacement de sa facilité de 185 M$ existante qui avait été conclue en septembre 2016. La convention modifiée et mise à jour se compose d'une facilité d'emprunt à terme d'au plus 180 M$ assortie d'une période de prélèvement reporté pouvant atteindre trois ans et d'échéances de six à dix ans à compter de la date de prélèvement, au gré de la Société, ainsi que d'une facilité renouvelable de six ans d'au plus 180 M$.

Un appel est en cours quant à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec ayant trait à l'acquisition de Fibrek en 2012. Une tranche de 19 M$ CA du montant total de 44 M$ CA payable aux termes de cette décision a été versée en octobre. Le montant et le moment de toute contrepartie additionnelle dépendront de l'aboutissement de l'appel. Au troisième trimestre, un montant de 30 M$ CA (23 M$) a été ajouté et comptabilisé au poste « Autres (charges) produits, montant net » pour tenir compte du paiement éventuel estimatif pouvant découler de l'aboutissement de l'appel.

Perspectives

M. Laflamme a poursuivi en ces termes : « Les conditions difficiles du marché de la pâte commerciale devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année, mais nous constatons des signes encourageants et un accroissement des taux d'utilisation de la capacité dans l'industrie de la pâte de résineux, qui représente environ les deux tiers de notre capacité de production. Dans le secteur Papiers tissus, nous profiterons des améliorations récentes au chapitre de la croissance des ventes et des gains de productivité pour réaliser des améliorations soutenues au cours des prochains trimestres. Même si les conditions du marché du bois d'œuvre demeurent quelque peu incertaines, nous estimons que les résultats du secteur Produits du bois s'amélioreront, car les rationalisations de capacité signalées dans l'industrie jouent en faveur d'un marché plus stable. Nous nous attendons à une légère amélioration saisonnière des volumes expédiés de papier au quatrième trimestre, mais nous serons confrontés à des pressions soutenues sur les prix de toutes les catégories de papier, puisque les taux d'utilisation de la capacité demeureront faibles. En dépit de marchés difficiles, nous nous efforcerons de maximiser les marges et le potentiel de profit de nos activités de papier. Notre réseau d'actifs concurrentiels et notre solide situation financière représentent un avantage stratégique qui nous permettra de faire face aux difficultés actuelles du marché et de saisir les occasions de transformation futures. »

Conférence téléphonique pour les résultats

La direction de la Société commentera ses résultats financiers à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9 heures HE. Le public est invité à prendre part à la téléconférence en composant le 1 877 223-4471 au moins quinze minutes avant l'heure prévue. La téléconférence sera également diffusée en direct à partir du site Web de la Société (www.pfresolu.com). Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien Présentations et webdiffusions de l'onglet Investisseurs. Par la suite, l'enregistrement de la téléconférence sera accessible à partir du site Web de la Société. Il sera aussi accessible par téléphone jusqu'au 14 novembre 2019 en composant le 1 800 585-8367 et en fournissant le code d'accès 4663289.

Description des éléments hors gestion courante

Éléments hors gestion courante Troisièmes trimestres (en millions) 2019 2018 Écart de conversion favorable (1) $ - $ Gain net à la cession d'actifs (1)

-

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite (12)

(13)

Autres charges (produits), montant net 18

(14)

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante 5

6

Total 9 $ (21) $

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

L'information contenue dans le présent communiqué de presse et celle fournie lors de la conférence téléphonique et de la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. (collectivement avec ses filiales, « nous », « notre », « nos » ou la « Société ») renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés figurant à la rubrique « Perspectives » du présent communiqué de presse ainsi que les énoncés sur les mesures et les projets mis en œuvre pour réduire les coûts et accroître les produits d'exploitation et la rentabilité; les perspectives commerciales et opérationnelles; les obligations de capitalisation futures au titre des régimes de retraite; l'évaluation de la conjoncture du marché; les stratégies et perspectives de croissance et le potentiel de croissance de la Société et du secteur dans lequel nous exerçons nos activités; les liquidités; les flux de trésorerie futurs, y compris ceux découlant des changements touchant nos obligations de capitalisation des régimes de retraite; et les stratégies déployées pour atteindre nos objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoit », « estime », « s'attend à », « tente de », « sera », « croit », « planifie » et d'autres mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart considérable entre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre performance futurs et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse et lors de la conférence téléphonique et la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus comprennent, mais sans s'y limiter, l'incidence de ce qui suit : le développement des médias non imprimés de même que le succès des mesures que nous prenons en réaction au développement de ces médias; la concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers; l'incapacité d'offrir des produits certifiés conformes aux normes internationales applicables à la gestion forestière et aux chaînes de traçabilité; l'incapacité de mettre en œuvre nos stratégies visant à augmenter la rentabilité; l'échec possible de l'intégration des entreprises acquises ou l'incapacité à réaliser les avantages attendus des acquisitions, comme notre introduction dans la production et la vente de papier tissu, ou des cessions et autres opérations ou projets stratégiques; l'incertitude ou l'évolution de la situation politique ou économique aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays où nos produits sont vendus; la conjoncture économique mondiale; la nature hautement cyclique du secteur des produits forestiers; toute difficulté, voire l'incapacité, de nous procurer du bois ou de la fibre de bois à des prix avantageux; les variations du coût de l'énergie et d'autres matières premières; les risques matériels et financiers liés aux conditions météorologiques et aux changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux; les perturbations de nos activités ou l'accroissement du coût de la main-d'œuvre par suite de conflits de travail; les problèmes de relations de travail ou les difficultés dans la rétention du personnel; les perturbations de notre chaîne d'approvisionnement, de nos activités ou de nos livraisons de produits; les perturbations de nos systèmes informatiques, y compris les incidents liés à la cybersécurité; les risques liés à l'exécution d'anciennes applications de système et à leur remplacement; la publicité négative, même si elle n'est pas fondée; les fluctuations des devises; l'augmentation du niveau des cotisations obligatoires à nos régimes de retraite, notamment en raison de l'accroissement du déficit de capitalisation; notre capacité de maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à tous nos besoins en la matière, qui sont considérables; les modalités régissant l'encours de notre dette, qui pourraient restreindre nos activités actuelles et futures; les pertes qui ne sont pas couvertes par les polices d'assurance; les frais de fermeture supplémentaires et les charges au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou au titre de l'amortissement accéléré; la nécessité de comptabiliser des provisions pour moins-value additionnelles à l'égard de nos actifs d'impôts reportés comptabilisés; l'application ou le maintien de droits, d'exigences de dépôt en espèces, de droits de douane, de quotas ou d'autres recours commerciaux ou restrictions commerciales à nos exportations d'un pays vers l'autre; les droits compensateurs et antidumping imposés sur la quasi-totalité de nos produits de bois d'œuvre résineux en provenance de nos scieries canadiennes que les États-Unis importent; le manquement aux lois et règlements en général; les obligations additionnelles liées à l'environnement ou à la santé et la sécurité; toute violation des lois commerciales, des contrôles à l'exportation ou d'autres lois régissant nos ventes et nos activités internationales; l'issue défavorable des poursuites judiciaires, revendications et demandes gouvernementales, enquêtes et autres litiges auxquels nous sommes partie; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important de nos actions ordinaires; et les risques et incertitudes potentiels décrits à la partie I, rubrique 1 A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse et ceux fournis lors de la conférence téléphonique et de la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite près de 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur pfresolu.com.

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC. ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (non audités, en millions de dollars américains, à l'exception des montants par action)

















Trimestres clos les 30 septembre

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

2019 2018

2019 2018







































Ventes 705 $ 974 $

2 255 $ 2 824 $ Frais et charges

















Coût des produits vendus, avant l'amortissement et les frais de distribution 558

628



1 648

1 881

Amortissement 42

54



124

161

Frais de distribution 94

117



295

356

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 30

40



103

125

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes -

-



-

1

Gain net à la cession d'actifs (1)

-



(1)

(4)

Résultat d'exploitation (18)

135



86

304

Charge d'intérêts (8)

(12)



(24)

(36)

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite 12

13



36

38

Autres (charges) produits, montant net 1) (17)

14



(22)

4

Résultat avant les impôts (31)

150



76

310

Charge d'impôts (12)

(33)



(52)

(111)

Résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (43)

117



24

199

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-



-

-

Résultat net attribuable à Produits forestiers Résolu Inc. (43) $ 117 $

24 $ 199 $ Résultat net par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de Produits forestiers Résolu Inc.

















De base (0,47) $ 1,28 $

0,26 $ 2,18 $ Dilué (0,47)

1,25



0,26

2,14

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de Produits forestiers Résolu Inc. en circulation

















De base 90,9

91,3



91,9

91,3

Dilué 90,9

93,4



93,0

93,2





















Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC. BILANS CONSOLIDÉS (non audités, en millions de dollars américains)















30 septembre 2019 31 décembre 2018





Actif







Actif à court terme







Trésorerie et équivalents 69 $ 304 $ Comptes débiteurs, montant net







Créances clients 314

347

Autres 63

102

Stocks, montant net 522

508

Autres actifs à court terme 40

43

Total de l'actif à court terme 1 008

1 304

Immobilisations corporelles, montant net 1 477

1 515

Actifs incorporels amortissables, montant net 49

50

Actifs d'impôts reportés 846

876

Actifs au titre du droit d'utilisation découlant de contrats de location-exploitation 63

-

Autres actifs 228

190

Total de l'actif 3 671 $ 3 935 $









Passif et capitaux propres







Passif à court terme







Comptes fournisseurs et charges à payer 396 $ 427 $ Partie à court terme de la dette à long terme 1

223

Partie à court terme des obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation 8

-

Total du passif à court terme 405

650

Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 2) 423

422

Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite 1 179

1 257

Obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie à court terme 58

-

Autres passifs 54

71

Total du passif 2 119

2 400

Capitaux propres







Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc.







Actions ordinaires -

-

Surplus d'apport 3 803

3 802

Déficit (1 174)

(1 198)

Cumul des autres éléments du résultat étendu (946)

(950)

Actions autodétenues, au coût 3) (132)

(120)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc. 1 551

1 534

Participations ne donnant pas le contrôle 1

1

Total des capitaux propres 1 552

1 535

Total du passif et des capitaux propres 3 671 $ 3 935 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audités, en millions de dollars américains)











Périodes de neuf mois closes les 30 septembre





2019

2018

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 24 $ 199 $ Ajustements de rapprochement du résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, et des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation







Rémunération à base d'actions 4

6

Amortissement 124

161

Reprise de perte de valeur des stocks liés à des fermetures -

(1)

Impôts sur les bénéfices reportés 52

106

Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d'avantages complémentaires de retraite, montant net (96)

(112)

Gain net à la cession d'actifs (1)

(4)

Écart de conversion (favorable) défavorable des impôts reportés libellés en devises (26)

28

Écart de conversion défavorable (favorable) des obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite libellées en devises 27

(23)

Amortissement (déboursés) lié(s) aux travaux de maintenance majeurs planifiés, montant net 16

(7)

Variations du fonds de roulement







Comptes débiteurs 60

(6)

Stocks (14)

(53)

Autres actifs à court terme (11)

(13)

Comptes fournisseurs et charges à payer (41)

61

Divers, montant net 2

9

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 120

351

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement







Trésorerie consacrée à l'acquisition d'immobilisations corporelles (82)

(94)

Cession d'actifs 2

2

Diminution des dépôts en espèces pour les droits compensateurs sur les papiers surcalandrés, montant net 1

13

Augmentation des dépôts en espèces pour les droits compensateurs et antidumping sur le bois d'œuvre résineux (46)

(62)

Diminution (augmentation) des dépôts en espèces pour les droits compensateurs sur les papiers non couchés à base de pâte mécanique 6

(6)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (119)

(147)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement







Remboursements nets en vertu des facilités de crédit renouvelables -

(144)

Remboursements de dette (225)

-

Rachat d'actions autodétenues 3) (12)

-

Paiements de frais de financement et de facilité de crédit (2)

(1)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (239)

(145)

Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et ses équivalents, et les liquidités soumises à restrictions 1

(1)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et de ses équivalents, et des liquidités soumises à restrictions (237)

58

Trésorerie et équivalents, et liquidités soumises à restrictions







Solde au début de la période 345

49

Solde à la fin de la période 108 $ 107 $









Trésorerie et équivalents, et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période







Trésorerie et équivalents 69 $ 72 $ Liquidités soumises à restrictions (comprises dans « Autres actifs à court terme » et « Autres actifs ») 39

35



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC. RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET DU RÉSULTAT NET, COMPTE TENU DES AJUSTEMENTS POUR LES ÉLÉMENTS HORS GESTION COURANTE

Les tableaux ci-dessous présentent le rapprochement de notre résultat d'exploitation, de notre résultat net et de notre résultat par action avant les éléments hors gestion courante et de ces mêmes mesures telles que publiées. Se reporter à la note 1 afférente aux rapprochements des mesures non conformes aux PCGR pour un éclairage sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR.



























Trimestre clos le 30 septembre 2019 (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Résultat d'exploitation

Résultat net

Résultat par action















Tel que publié, selon les PCGR (18) $ (43) $ (0,47) $













Ajustements pour les éléments hors gestion courante











Écart de conversion favorable -

(1)

(0,01)

Gain net à la cession d'actifs (1)

(1)

(0,01)

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite -

(12)

(0,13)

Autres charges, montant net -

18

0,20

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante -

5

0,05















Avant les éléments hors gestion courante (19) $ (34) $ (0,37) $



























Trimestre clos le 30 septembre 2018 (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Résultat d'exploitation

Résultat net

Résultat par action















Tel que publié, selon les PCGR 135 $ 117 $ 1,25 $













Ajustements pour les éléments hors gestion courante











Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite -

(13)

(0,14)

Autres produits, montant net -

(14)

(0,15)

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante -

6

0,07















Avant les éléments hors gestion courante 135 $ 96 $ 1,03 $



























Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Résultat d'exploitation

Résultat net

Résultat par action















Tel que publié, selon les PCGR 86 $ 24 $ 0,26 $













Ajustements pour les éléments hors gestion courante











Écart de conversion défavorable -

9

0,10

Gain net à la cession d'actifs (1)

(1)

(0,01)

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite -

(36)

(0,39)

Autres charges, montant net -

13

0,14

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante -

(2)

(0,02)















Avant les éléments hors gestion courante 85 $ 7 $ 0,08 $



























Période de neuf mois close le 30 septembre 2018 (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Résultat d'exploitation

Résultat net

Résultat par action















Tel que publié, selon les PCGR 304 $ 199 $ 2,14 $













Ajustements pour les éléments hors gestion courante











Écart de conversion défavorable -

2

0,02

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 1

1

0,01

Reprise de perte de valeur des stocks liés à des fermetures (1)

(1)

(0,01)

Frais de démarrage 8

8

0,09

Gain net à la cession d'actifs (4)

(4)

(0,04)

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite -

(38)

(0,41)

Autres produits, montant net -

(6)

(0,07)

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante -

18

0,19















Avant les éléments hors gestion courante 308 $ 179 $ 1,92 $