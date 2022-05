Résolu annonce ses résultats financiers provisoires pour le premier trimestre de 2022

$ US

Bénéfice net selon les PCGR de 210 M$, soit 2,68 $ par action, après dilution, pour le premier trimestre

BAIIA ajusté de 270 M$

Dette nette de 140 M$ et liquidités de 1,1 G$ à la fin du trimestre

Acquisition de la participation restante de 50 % dans le partenariat de bois d'ingénierie Résolu-LP et d'une centrale de cogénération en Abitibi

Atteinte de la cible de réduction de 30 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2015

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 210 M$, soit 2,68 $ par action, après dilution, pour le trimestre clos le 31 mars 2022, contre un bénéfice net de 87 M$, soit 1,06 $ par action, après dilution, pour la période correspondante de 2021. Les ventes du trimestre ont atteint 945 M$, en hausse de 72 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Avant les éléments hors gestion courante, la Société a dégagé un bénéfice net de 177 M$, soit 2,26 $ par action, après dilution, contre un bénéfice net de 119 M$, soit 1,45 $ par action, après dilution, pour le premier trimestre de 2021.

« Nous avons encore solidifié notre bilan grâce aux importants flux de trésorerie que nous avons générés et amélioré la compétitivité de notre entreprise avec deux acquisitions complémentaires à nos activités, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Nos résultats et notre situation de trésorerie reflètent une dynamique de prix favorable dans tous nos secteurs, mais le réseau de transport a été plus lent que prévu à s'améliorer, ce qui a entraîné un recul du volume des ventes et une hausse des niveaux des stocks. Avec notre solide bilan et des liquidités dépassant largement le milliard de dollars, nous bénéficions d'une marge de manœuvre accrue qui nous permettra de générer de la valeur à long terme pour les actionnaires et de stimuler une activité économique durable dans les collectivités où nous exerçons des activités.

Je suis également ravi de confirmer que nous avons dépassé notre cible de réduction de 30 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (niveaux 1 et 2), qui ont diminué de 34 % par rapport aux niveaux de 2015 », a ajouté M. Lalonde.

La définition des mesures financières non conformes aux PCGR, notamment les ajustements liés aux éléments hors gestion courante et le BAIIA ajusté, ainsi que leur rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR sont présentés ci-dessous.

Variation du résultat d'exploitation trimestriel par rapport à celui de la période précédente

Résultats consolidés

La Société a dégagé un bénéfice d'exploitation de 235 M$ pour le trimestre, contre une perte d'exploitation de 101 M$ pour le quatrième trimestre. L'amélioration reflète l'augmentation des prix de vente dans tous les secteurs (206 M$) et l'incidence favorable nette de la mise à l'arrêt pour une période indéterminée des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun (Tennessee) (7 M$). Ces facteurs ont été partiellement neutralisés par la baisse des volumes expédiés du fait des contraintes logistiques (29 M$), ainsi que par l'accroissement du coût de la fibre (25 M$) et des frais de transport (8 M$). La Société a enregistré des frais de vente, frais généraux et frais d'administration en baisse (7 M$), principalement en raison de la réduction de la charge de rémunération à base d'actions pour le trimestre. Les charges associées à la mise à l'arrêt pour une durée indéterminée des activités d'exploitation de pâte et de papier à l'usine de Calhoun ont eu une incidence défavorable sur les résultats du trimestre précédent (171 M$).

Variation du résultat d'exploitation sectoriel

Produits du bois

Le secteur Produits du bois a dégagé un bénéfice d'exploitation de 219 M$ pour le trimestre, en hausse de 137 M$ par rapport au trimestre précédent. Le prix de vente moyen a été porté à 1 022 $ par millier de pieds mesure de planche (ou « pmp »), en hausse de 410 $ par millier de pmp, soit 67 %, par rapport au trimestre précédent. La production a augmenté de près de 50 millions de pmp au cours du trimestre, compte tenu de la productivité améliorée et de la nouvelle capacité de fabrication de solives en I, mais les volumes expédiés ont reculé de 86 millions de pmp en raison du manque de disponibilité de wagons et de camions. Cette situation a entraîné une hausse de 97 millions de pmp des stocks de produits finis, qui se sont établis à 223 millions de pmp. Le coût d'exploitation unitaire (ou le « coût livré ») a augmenté de 77 $ par millier de pmp, soit 17 %, reflétant essentiellement l'accroissement du coût des billes imputable aux droits de coupe et aux coûts des récoltes. Le BAIIA sectoriel s'est amélioré de 138 M$, s'établissant à 230 M$.

Pâte commerciale

Le secteur Pâte commerciale a dégagé un bénéfice d'exploitation de 22 M$ pour le premier trimestre, en hausse de 3 M$ par rapport au trimestre précédent. Le prix de vente moyen a augmenté de 9 $ par tonne métrique, soit 1 %, et le coût livré a baissé de 8 $ par tonne métrique. Les volumes expédiés ont diminué de 28 000 tonnes métriques, ce qui reflète la réduction de la capacité à l'usine de Calhoun ainsi que les contraintes logistiques, donnant lieu à une augmentation de 23 000 tonnes métriques des stocks de produits finis. Le BAIIA sectoriel s'est amélioré de 1 M$, s'établissant à 26 M$.

Papier tissu

Le secteur Papier tissu a enregistré une perte d'exploitation de 9 M$ pour le trimestre, contre une perte d'exploitation de 6 M$ pour le quatrième trimestre. Le prix de vente moyen s'est accru de 47 $ par tonne courte, soit 2 %, grâce à une meilleure combinaison de produits, et les volumes expédiés ont augmenté de 1 000 tonnes courtes. Le coût livré a augmenté de 141 $ par tonne courte, soit 7 %, ce qui s'explique en grande partie par l'augmentation du prix de la pâte, en partie du fait de la perte des avantages attendus de l'intégration de la pâte découlant de la réduction de la capacité de production de pâte à l'usine de Calhoun. Les stocks de produits finis sont demeurés inchangés à 6 000 tonnes courtes. Le BAIIA sectoriel a diminué de 3 M$, s'établissant à un montant négatif de 4 M$.

Papier

Le secteur Papier a dégagé un bénéfice d'exploitation de 25 M$ pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 29 M$ par rapport au trimestre précédent. Le prix de vente moyen s'est accru de 37 $ par tonne métrique, soit 5 %, du fait des conditions favorables du marché dans toutes les catégories. Les volumes expédiés ont fléchi de 22 000 tonnes métriques en raison de la réduction de capacité à l'usine de Calhoun. Le coût livré s'est replié de 47 $ par tonne métrique, soit 6 %, compte tenu de la diminution généralisée des coûts d'exploitation attribuable à la réduction à Calhoun et a été neutralisée en partie par l'augmentation des frais de transport. Les stocks de produits finis se sont établis à 85 000 tonnes, ce qui demeure élevé, en raison du manque de disponibilité de wagons et de camions. D'un trimestre à l'autre, le BAIIA sectoriel s'est amélioré de 22 M$ pour atteindre 34 M$.

Variation du résultat d'exploitation consolidé du trimestre par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent

Pour le premier trimestre, le bénéfice d'exploitation a été supérieur de 58 M$ à celui du premier trimestre de 2021. L'amélioration reflète l'augmentation des prix de vente dans tous les secteurs (163 M$) et l'incidence favorable nette de la mise à l'arrêt pour une période indéterminée des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun (13 M$), facteurs neutralisés en partie par la baisse des volumes expédiés en raison des contraintes logistiques (33 M$).

La variation reflète également l'augmentation des coûts de fabrication (85 M$) du fait de la hausse du coût de la fibre (45 M$), surtout imputable aux droits de coupe et aux coûts des récoltes, ainsi que la hausse du coût de l'énergie, des produits chimiques et de la maintenance (34 M$). Les frais de transport ont augmenté de 16 M$, ce qui s'explique par les contraintes logistiques continues, la hausse des tarifs de transport et le coût du carburant. Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration ont diminué de 9 M$ en raison de la réduction de la charge de rémunération à base d'actions.

Siège social, trésorerie et liquidités

La Société a généré des entrées de trésorerie liées à ses activités d'exploitation de 147 M$ pour le trimestre et a constitué des stocks de 67 M$, essentiellement du fait des contraintes logistiques et de l'accumulation saisonnière des stocks de billes à l'approche de la période du dégel printanier. Elle a investi un montant net de 13 M$ en immobilisations corporelles.

Au cours du trimestre, la Société a étendu sa présence dans le secteur Produits du bois, un secteur attrayant et en pleine croissance, par le biais de l'acquisition des participations de 50 % qu'elle ne détenait pas encore dans Bois d'ingénierie Résolu-LP Larouche inc. et Bois d'ingénierie Résolu-LP St-Prime s.e.c., toutes deux situées au Québec. La contrepartie de la transaction s'est établie à 50 M$ en espèces, déduction faite de la trésorerie acquise et des ajustements du fonds de roulement.

À la fin du trimestre, les liquidités de la Société s'établissaient à 1,1 G$ et le ratio d'endettement avait diminué pour correspondre à un ratio dette nette/BAIIA ajusté des douze derniers mois égal à 0,1:1.

Le 6 avril, Moody's a annoncé qu'elle avait revu à la hausse la notation de crédit de la Société, la portant de B1 à Ba3 avec perspective stable, en raison de l'amélioration de la performance financière et du levier de la Société.

À la fin du trimestre, la Société avait inscrit à son bilan des dépôts pour droits sur le bois d'œuvre résineux d'un montant cumulatif de 440 M$, y compris un montant de 43 M$ versé au cours du trimestre.

Perspectives

M. Lalonde a poursuivi en ces termes : « Les facteurs fondamentaux sous-jacents des matériaux de construction demeurent positifs. Nous sommes néanmoins conscients des pressions inflationnistes et de l'augmentation des taux d'intérêt, qui pourraient se répercuter sur les prix et les marges. Grâce à la grande qualité de nos actifs liés à la pâte et au papier ainsi qu'à nos avantages structurels, comme l'intégration de la fibre et la production interne d'électricité, nous sommes bien placés pour accroître les marges dans un contexte de hausse des prix. Nous continuons à travailler fort pour nous adapter aux défis du réseau de transport, et nous prévoyons que les niveaux des stocks reviendront graduellement à la normale au cours du second semestre de l'exercice. »

Description des éléments hors gestion courante

Éléments hors gestion courante Premiers trimestres (en millions) 2022

2021

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 4 $ 3 $ Gain net à la cession d'actifs (1)

̶

Coûts (crédits) hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite 7

(2)

Autres (produits) charges, montant net (45)

45

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante 2

(14)

Total (33) $ 32 $

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

L'information contenue dans le présent communiqué de presse et celle fournie lors de la conférence téléphonique pour les résultats et de la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Résolu renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment les énoncés sur les perspectives commerciales et opérationnelles; l'évaluation de la conjoncture du marché; les stratégies et perspectives de croissance; les obligations au titre des prestations de retraite futures; l'incidence de la volatilité des prix de nos produits, des contraintes logistiques, des contraintes des réseaux de transport et des niveaux des stocks sur nos résultats commerciaux futurs; les charges associées à la mise à l'arrêt pour une période indéterminée des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun; les mesures et les projets mis en œuvre pour accroître les produits des activités ordinaires et la rentabilité, ainsi que les stratégies déployées pour atteindre nos objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir », « avoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « permettre », « voir », « générer », « continuer », « accroître », « s'améliorer », « augmenter », « stimuler », et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou sur les actionnaires de Résolu.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart considérable entre la situation financière, les résultats d'exploitation et la performance futurs de Résolu et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse et ceux fournis lors de la conférence téléphonique pour les résultats et de la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus comprennent, mais sans s'y limiter, l'incidence de ce qui suit : les retombées de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et la situation économique qui en résulte; le développement des médias non imprimés, y compris l'évolution des habitudes de consommation, de même que le succès des mesures que prend Résolu en réaction au développement de ces médias; la concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers; l'incapacité d'offrir des produits certifiés conformes aux normes internationales applicables à la gestion forestière et aux chaînes de traçabilité; l'incapacité de mettre en œuvre les stratégies de Résolu visant à augmenter la rentabilité; l'échec possible de l'intégration des entreprises acquises ou l'incapacité à réaliser les avantages attendus des acquisitions ou des cessions et autres opérations ou projets stratégiques, y compris la perte de synergie du fait des cessions d'activités; l'incertitude ou l'évolution de la situation politique ou économique aux États‑Unis, au Canada ou dans d'autres pays où les produits de Résolu sont vendus, y compris les effets des pandémies; la conjoncture économique et politique mondiale; la nature hautement cyclique du secteur des produits forestiers; toute difficulté, voire l'incapacité d'obtenir du bois ou de la fibre de bois à des prix avantageux; les répercussions de l'inflation sur le prix des biens et des services, y compris les variations du coût de l'énergie et d'autres matières premières; toute perte de clients importants; les risques matériels, financiers, réglementaires et transitoires et risques de litiges liés aux conditions météorologiques et aux changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux; les risques financiers et risques de litige, de responsabilité civile et d'atteinte à la réputation liés à l'information à fournir sur les questions ESG; les perturbations des activités de Résolu ou l'accroissement du coût de la main-d'œuvre par suite de conflits de travail ou d'enjeux de santé et de sécurité au travail; les problèmes de relations de travail ou les difficultés de Résolu dans l'intéressement des candidats à des postes ou dans la rétention du personnel ainsi que les pénuries de main-d'œuvre; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des activités ou des livraisons de produits de Résolu, notamment en raison des épidémies et des pénuries de main-d'œuvre; les perturbations des systèmes informatiques de Résolu, y compris les incidents liés à la cybersécurité et à la protection des renseignements confidentiels; les risques liés à l'exécution d'anciennes applications de système et à leur remplacement; la publicité négative, même si elle n'est pas fondée; les fluctuations des devises; l'augmentation du niveau des cotisations obligatoires aux régimes de retraite de Résolu, notamment en raison de l'accroissement du déficit de capitalisation; la capacité de Résolu de maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à tous ses besoins en la matière, qui sont considérables; les modalités régissant l'encours de la dette de Résolu, qui pourraient restreindre ses activités actuelles et futures; la hausse des taux d'intérêt et les modifications du taux interbancaire offert à Londres (ou le « TIOL ») qui pourraient avoir une incidence sur les emprunts aux termes des facilités de crédit de Résolu; les pertes qui ne sont pas couvertes par les polices d'assurance; tout frais de fermeture supplémentaire et charges au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou de l'écart d'acquisition ou au titre de l'amortissement accéléré; la nécessité de comptabiliser des provisions pour moins-value additionnelles à l'égard des actifs d'impôts reportés comptabilisés de Résolu ou une limite quelconque imposée à notre capacité à utiliser certains attributs fiscaux; l'application ou le maintien de droits, d'exigences de dépôt en espèces, de droits de douane, de quotas ou d'autres recours commerciaux ou restrictions commerciales aux exportations de Résolu d'un pays vers l'autre; les droits compensateurs et antidumping imposés sur la grande majorité des produits de bois d'œuvre résineux en provenance des scieries canadiennes de Résolu que les États-Unis importent; le manquement aux lois et règlements en général; les obligations additionnelles liées à l'environnement ou à la santé et la sécurité; toute violation des lois commerciales, des contrôles à l'exportation ou d'autres lois régissant les ventes et les activités internationales de Résolu; l'issue défavorable des poursuites judiciaires, revendications et demandes gouvernementales, enquêtes et autres litiges auxquels Résolu est partie; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important des actions ordinaires de Résolu; et les risques et incertitudes potentiels décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2022.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse et ceux fournis lors de la conférence téléphonique pour les résultats et de la webdiffusion connexes annoncées ci-dessus sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(non audités, en millions de dollars américains, à l'exception des montants par action)



Trimestres clos les

31 mars

2022 2021 Ventes

945 $

873 $ Frais et charges











Coût des produits vendus, avant l'amortissement et les frais de distribution

547



522

Amortissement

32



41

Frais de distribution

92



84

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

36



46

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

4



3

Gain net à la cession d'actifs

(1)



--

Résultat d'exploitation

235



177

Charge d'intérêts

(5)



(6)

(Coûts) crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de











retraite et d'avantages complémentaires de retraite

(7)



2

Autres produits (charges), montant net 2)

45



(45)

Résultat avant les impôts

268



128

Charge d'impôts

(58)



(40)

Résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

210



88

Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

--



(1)

Résultat net attribuable à Produits forestiers Résolu Inc.

210 $

87 $ Résultat net par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de Produits forestiers Résolu Inc.











De base

2,71 $

1,07 $ Dilué

2,68 $

1,06 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de Produits forestiers Résolu Inc. en circulation











De base

77,4



81,2

Dilué

78,2



81,9



Se reporter aux notes afférentes à l'information tirée des états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(non audités, en millions de dollars américains)



31 mars 31 décembre

2022

2021

Actif











Actif à court terme :











Trésorerie et équivalents

162 $

112 $ Comptes débiteurs, montant net











Créances clients

301



257

Autres

56



56

Stocks, montant net

595



510

Autres actifs à court terme

55



54

Total de l'actif à court terme

1 169



989

Immobilisations corporelles, montant net

1 261



1 270

Actifs incorporels amortissables, montant net

56



57

Écart d'acquisition 1)

104



31

Actifs d'impôts reportés

600



653

Actifs au titre de droits d'utilisation découlant de contrats de location-exploitation

58



54

Autres actifs

516



484

Total de l'actif

3 764 $

3 538 $ Passif et capitaux propres











Passif à court terme :











Comptes fournisseurs et autres

442 $

421 $ Partie à court terme de la dette à long terme

2



2

Partie à court terme des obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation

8



8

Total du passif à court terme

452



431

Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme

300



300

Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite

1 124



1 151

Obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie à court terme

55



51

Autres passifs

81



88

Total du passif

2 012



2 021

Capitaux propres :











Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc.











Actions ordinaires

--



--

Surplus d'apport

3 808



3 807

Déficit

(799)



(1 009)

Cumul des autres éléments du résultat étendu

(1 036)



(1 062)

Actions autodétenues, au coût

(224)



(222)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc.

1 749



1 514

Participation ne donnant pas le contrôle

3



3

Total des capitaux propres

1 752



1 517

Total du passif et des capitaux propres

3 764 $

3 538 $

Se reporter aux notes afférentes à l'information tirée des états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(non audités, en millions de dollars américains)



Trimestres clos les

31 mars



2022



2021

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :











Résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

210 $

88 $ Ajustements de rapprochement du résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant











pas le contrôle, et des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation











Rémunération à base d'actions

2



2

Amortissement

32



41

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

(2)



--

Impôts sur les bénéfices reportés

56



40

Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d'avantages complémentaires de retraite, montant net

(8)



(23)

Gain sur les participations détenues antérieurement 1)

(41)



--

Gain net à la cession d'actifs

(1)



--

Écart de conversion favorable des impôts reportés libellés en devises

(6)



(12)

Écart de conversion défavorable des obligations au titre des prestations des régimes de retraite et











d'avantages complémentaires de retraite libellées en devises

9



16

(Gain) perte sur les contrats de marchandises

(2)



14

Amortissement (déboursés) liés aux travaux de maintenance majeurs planifiés, montant net

7



(3)

Variations du fonds de roulement











Comptes débiteurs

(36)



(51)

Stocks

(67)



(50)

Autres actifs à court terme

(7)



--

Comptes fournisseurs et autres

13



2

Divers, montant net

(12)



10

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

147



74

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :











Trésorerie consacrée à l'acquisition d'immobilisations corporelles

(13)



(14)

Acquisition d'une entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise 1)

(43)



--

Cession d'actifs

4



--

Augmentation des dépôts en espèces pour les droits compensateurs et antidumping sur le bois d'œuvre résineux

(43)



(32)

Autres activités d'investissement, montant net

--



3

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement

(95)



(43)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :











Émission de dette à long terme

--



300

Remboursements de dette

--



(376)

Actions autodétenues par suite d'un rachat 3)

(2)



(17)

Paiements de frais de financement

--



(6)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(2)



(99)

Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et ses équivalents, et les liquidités

soumises à restrictions

--



--

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et de ses équivalents, et des liquidités soumises à restrictions

50 $

(68) $ Trésorerie et équivalents, et liquidités soumises à restrictions :











Solde au début de la période

152 $

159 $ Solde à la fin de la période

202 $

91 $ Trésorerie et équivalents, et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période











Trésorerie et équivalents

162 $

33 $ Liquidités soumises à restrictions - comprises dans « Autres actifs à court terme »

-- $

18 $ Liquidités soumises à restrictions - comprises dans « Autres actifs »

40 $

40 $

Se reporter aux notes afférentes à l'information tirée des états financiers consolidés non audités

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET DU RÉSULTAT NET,

COMPTE TENU DES AJUSTEMENTS POUR LES ÉLÉMENTS HORS GESTION COURANTE

Les tableaux ci-dessous présentent le rapprochement de notre résultat d'exploitation, de notre résultat net et de notre résultat par action avant les éléments hors gestion courante et de ces mêmes mesures telles que publiées. Se reporter à la note 1 afférente aux rapprochements des mesures non conformes aux PCGR pour un éclairage sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR.

Trimestre clos le 31 mars 2022 Résultat

d'exploitation Résultat

net Résultat

par action (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Tel que publié, selon les PCGR

235 $

210 $

2,68 $ Ajustements pour les éléments hors gestion courante :

















Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

4



4



0,05

Gain net à la cession d'actifs

(1)



(1)



(0,01)

Coûts hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages

















complémentaires de retraite

--



7



0,09

Autres produits, montant net

--



(45)



(0,58)

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante

--



2



0,03

Avant les éléments hors gestion courante

238 $

177 $

2,26 $



















Trimestre clos le 31 mars 2021 Résultat

d'exploitation Résultat

net Résultat

par action (non audités, en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Tel que publié, selon les PCGR

177 $

87 $

1,06 $ Ajustements pour les éléments hors gestion courante :

















Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

3



3



0,03

Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et

















d'avantages complémentaires de retraite

--



(2)



(0,02)

Autres charges, montant net

--



45



0,55

Incidence fiscale des éléments hors gestion courante

--



(14)



(0,17)

Avant les éléments hors gestion courante

180 $

119 $

1,45 $

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET, DU BAIIA ET DU BAIIA AJUSTÉ

Les tableaux ci-dessous présentent le rapprochement de notre résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, du BAIIA et du BAIIA ajusté. Se reporter à la note 1 afférente aux rapprochements des mesures non conformes aux PCGR pour un éclairage sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté.

Trimestre clos le 31 mars 2022 Pâte

commerciale Papier

tissu Produit

du bois Papier Siège social

et autre Total (non audités, en millions de dollars américains) Résultat net, y compris celui attribuable à la

participation ne donnant pas le contrôle 22 $ (9) $ 219 $ 25 $ (47) $ 210 $ Charge d'intérêts















5

5

Charge d'impôts















58

58

Amortissement 4

5

11

9

3

32

BAIIA 26 $ (4) $ 230 $ 34 $ 19 $ 305 $ Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges























connexes















4

4

Gain net à la cession d'actifs















(1)

(1)

Coûts hors exploitation au titre des prestations























des régimes de retraite et d'avantages























complémentaires de retraite















7

7

Autres produits, montant net















(45)

(45)

BAIIA ajusté 26 $ (4) $ 230 $ 34 $ (16) $ 270 $

























Trimestre clos le 31 mars 2021 Pâte

commerciale Papier

tissu Produit

du bois Papier Siège social

et autre Total (non audités, en millions de dollars américains) Résultat net, y compris celui attribuable à la

participation ne donnant pas le contrôle 4 $ (2) $ 221 $ (24) $ (111) $ 88 $ Charge d'intérêts















6

6

Charge d'impôts















40

40

Amortissement 6

5

11

15

4

41

BAIIA 10 $ 3 $ 232 $ (9) $ (61) $ 175 $ Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges























connexes















3

3

Crédits hors exploitation au titre des prestations























des régimes de retraite et d'avantages























complémentaires de retraite















(2)

(2)

Autres charges, montant net















45

45

BAIIA ajusté 10 $ 3 $ 232 $ (9) $ (15) $ 221 $

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

Notes afférentes à l'information tirée des états financiers consolidés non audités

1. Le 4 mars 2022 (ou la « date d'acquisition »), nous avons acquis le contrôle de Bois d'ingénierie Résolu-LP Larouche inc. et de Bois d'ingénierie Résolu-LP St-Prime s.e.c. (ou « Larouche et Saint-Prime »), auparavant détenues par le biais de coentreprises à parts égales, au moyen de l'acquisition des participations de 50 % détenues par Louisiana-Pacific Canada Ltd., filiale en propriété exclusive de Louisiana-Pacific Corporation, pour une contrepartie en espèces de 51 M$ (y compris un ajustement du fonds de roulement de 1 M$ et déduction faite de la trésorerie acquise de 8 M$), sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture. Larouche et Saint-Prime sont des installations de produits du bois d'ingénierie situées aux Québec, qui fabriquent des solives en I destinées au secteur de la construction. Cette acquisition solidifie notre présence dans le secteur des produits du bois d'ingénierie.





Nous avons comptabilisé l'acquisition de Larouche et Saint-Prime comme un regroupement d'entreprises selon la méthode de l'acquisition. La répartition provisoire du prix d'acquisition s'est soldée par la comptabilisation d'un écart d'acquisition de 73 M$. Le processus de répartition des actifs acquis et des passifs repris se poursuit et, par conséquent, la valeur attribuée à l'écart d'acquisition pourrait changer de manière significative.





À la date d'acquisition, nos participations détenues antérieurement de 18 M$ ont été réévaluées à une juste valeur de 59 M$, donnant lieu à un gain de 41 M$. Ce gain a été comptabilisé au poste « Autres produits (charges), montant net » dans nos états consolidés des résultats du trimestre clos le 31 mars 2022.







2. Les autres produits (charges), montant net, pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021 se composent de ce qui suit :



Trimestres clos les

31 mars (non audités, en millions) 2022

2021

Écart de change défavorable

(3) $

(5) $ Gain (perte) sur les contrats de marchandises 1)

2



(37)

Quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2)

6



--

Gain sur les participations détenues antérieurement (voir la note 1, plus haut)

41



--

Charges diverses

(1)



(3)





45 $

(45) $

1) Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, la perte reflète principalement des contrats à terme sur le bois d'œuvre, dont une perte non réalisée de 14 M$; aucun de ces contrats n'était en cours au 31 mars 2022. 2) Principalement au titre de la participation dans Larouche et Saint-Prime dans lesquelles nous avons acquis une participation majoritaire au cours du trimestre.









3. Le 7 décembre 2021, nous avons annoncé un programme de rachat autorisé par notre conseil d'administration d'au plus 10 millions de nos actions ordinaires ou 100 M$, selon la première éventualité. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2022, nous avons racheté 125 482 actions au prix moyen de 11,34 $, pour un total de 2 M$.





Le 2 mars 2020, notre conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'au plus 15 % de nos actions ordinaires moyennant une contrepartie globale pouvant atteindre 100 M$. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, nous avions racheté 1,7 million d'actions au prix moyen de 9,50 $, pour un total de 17 M$. Ce programme de rachat d'actions a pris fin en décembre 2021.

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.

Note afférente aux rapprochements des mesures non conformes aux PCGR

1. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le résultat net par action (ou le « RPA »), ces trois résultats étant présentés avant les éléments hors gestion courante, de même que le résultat avant la charge d'intérêts, les impôts et l'amortissement (ou le « BAIIA ») et le BAIIA ajusté, répartis, dans chaque cas, entre chacun des secteurs isolables (Pâte commerciale, Papier tissu, Produits du bois et Papier) conformément aux dispositions du Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codification 290, intitulé Segment Reporting, ne sont pas des mesures financières reconnues par les principes comptables généralement reconnus (ou les « PCGR »).



Le résultat d'exploitation avant les éléments hors gestion courante s'entend du résultat d'exploitation, tel qu'il est présenté dans nos états consolidés des résultats, ajusté pour ne pas tenir compte d'éléments tels que les frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes, ainsi que les gains et pertes à la cession d'actifs. Ces éléments sont éliminés des résultats d'exploitation sectoriels établis selon les PCGR aux fins d'analyse interne.



Le résultat net avant les éléments hors gestion courante s'entend du résultat net, tel qu'il est présenté dans nos états consolidés des résultats, ajusté pour ne pas tenir compte des mêmes éléments hors gestion courante tels qu'appliqués au résultat d'exploitation, ni des coûts et crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite, des autres produits et charges, montant net, et de l'incidence fiscale des éléments hors gestion courante.



Le RPA avant les éléments hors gestion courante s'entend du résultat net, ajusté pour ne pas tenir compte des éléments hors gestion courante, dilué par action.



Le BAIIA sectoriel s'entend du résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, tiré des états consolidés des résultats, réparti entre chacun de nos secteurs isolables, ajusté pour ne pas tenir compte de l'amortissement. Le résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, correspond au résultat d'exploitation, pour les secteurs. Le BAIIA de Siège social et autre s'entend du résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, tiré des états consolidés des résultats, après l'attribution aux secteurs isolables, ajusté pour ne pas tenir compte de la charge d'intérêts, des impôts et de l'amortissement.



Le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA ajusté pour ne pas tenir compte des mêmes éléments hors gestion courante tels qu'appliqués au résultat net.



Notre dette nette s'entend de la dette totale moins la trésorerie et ses équivalents.



Les liquidités s'entendent de la trésorerie et de ses équivalents figurant aux bilans consolidés, ainsi que des montants disponibles aux termes des facilités de crédit.



Nous sommes d'avis que ces mesures non conformes aux PCGR sont utiles parce qu'elles sont cohérentes avec les indicateurs internes qu'utilise la direction pour évaluer la performance de la Société et qu'elles permettent la comparaison, par le lecteur, de nos activités et de notre performance financière d'une période à l'autre. Le résultat d'exploitation, le résultat net et le RPA, ces trois résultats étant présentés avant les éléments hors gestion courante, de même que le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, sont des mesures internes et, en conséquence, pourraient ne pas être comparables à celles d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR ne sauraient se substituer aux mesures financières établies selon les PCGR et contenues dans les états consolidés des résultats déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

