MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Produits forestiers Résolu Inc. a annoncé aujourd'hui la ratification d'une convention-cadre pour une période de quatre ans par les membres du syndicat Unifor, suite à une entente de principe conclue le 11 mai. La convention collective couvre 525 employés horaires travaillant dans dix opérations forestières, y compris des forêts distinctes, de la Société.

« Nous sommes heureux de renouveler cette convention-cadre, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. L'entente reconnaît l'apport des employés des opérations forestières au succès de l'entreprise et assure une stabilité pour nos clients, nos collectivités et les autres partenaires de la Société. »

Les contrats de travail ratifiés le 26 mai couvrent les opérations forestières suivantes : Abitibi et Nord-du-Québec (Comtois, Senneterre), Côte-Nord, Lac-Saint-Jean (Girardville, La Doré, Mistassini, Péribonka, Saint-Félicien, Saint-Thomas) et Mauricie.

