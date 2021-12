$ US

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui la mise à l'arrêt pour une période indéterminée de ses activités de fabrication de pâte et papier à son usine de Calhoun, au Tennessee. La fabrication et la conversion de papier tissu se poursuivront à cette usine et le centre de distribution adjacent demeurera entièrement opérationnel.

La Société prévoit que cette décision touchera directement 350 postes (employés rémunérés à l'heure et employés salariés) à l'usine de Calhoun. L'installation, qui emploie un total de 545 personnes, a une capacité annuelle de 147 000 tonnes métriques de pâte et de 149 000 tonnes métriques de papier ainsi que de 60 000 tonnes métriques de papier tissu de qualité supérieure.

« Nous avons dû prendre une décision très difficile, soit celle de mettre à l'arrêt pour une période indéterminée nos activités de fabrication de pâte et papier à notre usine de Calhoun, sachant combien cette situation est éprouvante pour les employés touchés et les membres de leur famille, a fait savoir Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Le succès des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun a été difficile à atteindre, malgré tous les efforts déployés par nos employés dévoués et les importants investissements en temps, en énergie et en ressources qui ont été effectués au cours des dernières années. »

La Société continue d'accumuler d'importantes pertes financières à l'usine malgré la solidité des conditions actuelles du marché tant dans le secteur de la pâte que dans celui du papier fin non couché qu'elle y fabrique. Au cours des douze derniers mois se terminant le 30 septembre, les activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun ont généré une perte d'exploitation de 62 millions de dollars excluant la répartition des charges du siège social, y compris une charge d'amortissement de 10 millions de dollars. En plus de ces pertes financières, des perturbations importantes ont continué à impacter la production à l'usine de Calhoun en novembre et en décembre.

Une fois que la mise à l'arrêt pour une période indéterminée sera achevée, la Société prévoit une amélioration de son bénéfice d'exploitation global d'environ 35 à 40 millions de dollars, ce qui tient compte de la perte des avantages tirés de l'intégration des activités liées à la pâte à la fabrication du papier tissu qui s'élève à environ 15 millions de dollars et des frais courants associés à la maintenance du site fermé qui s'élèvent à environ 5 millions de dollars.

Les activités de fabrication de pâte et papier se poursuivront pendant un maximum de 60 jours afin que la fermeture se fasse de façon ordonnée, que le déploiement de mesures de protection de l'environnement soit assuré et que la transition soit mise en œuvre pour les clients. « Nous nous emploierons à partir de maintenant à soutenir nos employés en cette période difficile, à exercer nos activités pendant le reste de la période en veillant à maintenir le même degré de sécurité et de qualité qu'auparavant et à assurer une transition en douceur pour nos clients, a ajouté M. Lalonde. Alors que les conditions continuent de s'améliorer pour nos activités de papier tissu après une année 2021 remplie de défis, notre priorité demeure de stimuler l'amélioration de la performance afin d'exploiter le plein potentiel de nos activités de transformation et la qualité du papier à la sortie de la machine, tout en misant sur la bonne combinaison de clients, pour tirer parti de l'expansion, même si la perte de l'avantage lié à l'intégration augmentera les coûts de la pâte ».

La Société travaillera avec le syndicat et respectera la convention collective de l'usine ainsi que les lois fédérales et étatiques applicables et offrira des indemnités de cessation d'emploi aux employés directement touchés. Résolu interagira également avec des fonctionnaires et d'autres représentants des autorités locales afin d'atténuer l'incidence de cette mise à l'arrêt pour une période indéterminée.

Par suite de l'annonce d'aujourd'hui, la Société prévoit enregistrer, au cours du quatrième trimestre, une perte de valeur hors trésorerie et des charges hors trésorerie au titre de l'amortissement accéléré d'environ 135 millions de dollars, ce qui réduira la valeur comptable des immobilisations corporelles liées à la fabrication de pâte et papier à leur valeur résiduelle; elle prévoit également enregistrer une perte de valeur des stocks et radier d'autres actifs pour un montant total d'environ 32 millions de dollars. La Société estime en outre enregistrer des frais de fermeture en espèces qui totaliseront environ 45 millions de dollars, qui seront principalement reliés à la mise hors service, à des indemnités de départ et à d'autres prestations de cessation d'emploi et à d'autres frais. La plupart des frais de fermeture en espèces seront déboursés en 2022.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. (avec ses filiales, « nous » ou « société ») renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et les énoncés portant sur les frais et les charges prévus liés à la mise à l'arrêt pour une période indéterminée des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun, au Tennessee, ainsi que son incidence prévue sur notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre performance futurs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent aussi à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « estimer », « voir », « s'attendre à », « continuer à », « sembler », « espérer », « tenter de », « générer », « se concentrer sur », « atténuer », « assurer », « veiller à », « fournir », « soutenir », « faciliter » et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels comprennent, notamment, notre incapacité à réaliser les économies de coûts prévues, les charges ou les coûts supplémentaires et imprévus, toute interruption de l'exécution dans le cadre de la mise à l'arrêt pour une période indéterminée des activités de fabrication de pâte et papier à l'usine de Calhoun, au Tennessee, et les risques et incertitudes décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose la société auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.

Renseignements: Investisseurs : Marianne Limoges, Trésorière et vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 514 394-2217, [email protected] ; Médias et autres : Louis Bouchard, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, 514 394-2261, [email protected]

