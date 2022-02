Résolu accroîtra la compétitivité de ses produits du bois en rachetant la participation de son partenaire spécialisé en poutrelles en I et en acquérant une centrale de cogénération stratégique

$ US

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui la conclusion de deux opérations distinctes visant à accroître et à améliorer la compétitivité de son secteur de produits du bois.

Résolu a conclu aujourd'hui une entente avec Louisiana-Pacific Corporation (NYSE: LPX) visant à racheter la participation de 50 % de celle-ci dans deux coentreprises qui produisent des poutrelles en I, de la région du Lac-Saint-Jean, au Québec, moyennant une contrepartie de 50 millions de dollars et sous réserve des rajustements habituels. Bois d'ingénierie Résolu-LP Larouche inc. et Bois d'ingénierie Résolu-LP St-Prime s.e.c. sont situées à Larouche et à Saint-Prime, respectivement, et sont des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans lesquelles Résolu détient une participation de 50 % dans chaque entité. Résolu exploite les installations et son partenaire en coentreprise, Louisiana-Pacific, vend les produits.

« En acquérant la participation restante de 50 % dans le partenariat d'entreprises fabriquant des poutrelles en I, nous consolidons notre présence dans le segment attrayant et en pleine croissance des produits du bois d'ingénierie grâce à des actifs que nous connaissons bien et à une main-d'œuvre talentueuse et dévouée de plus de 175 personnes, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Cette opération nous permet non seulement de réaliser l'intégration en aval de la capacité de production de plus de 60 millions de pieds-planche de bois d'œuvre, mais aussi de consolider la pleine valeur du BAIIA qu'elle génère, dont la moitié était jusqu'à présent incluse dans autres revenus. Je tiens à souligner le succès de notre partenariat avec Louisiana-Pacific, qui s'est étendu sur plusieurs décennies et que nous dissolvons à l'amiable alors que nous poursuivrons désormais des occasions de création de valeur pour nos entreprises respectives. »

Résolu conclura les ententes avec Louisiana-Pacific en vue de demeurer le distributeur exclusif des produits du bois d'ingénierie provenant des deux installations.

Dans le cadre d'une autre opération, Résolu a également annoncé une entente intervenue le 11 février avec Boralex (TSX: BLX) visant l'achat d'une centrale de cogénération à Senneterre, au Québec.

« L'achat de la centrale de cogénération de 34,5 mégawatts, adjacente à notre scierie Senneterre, s'ajoute à nos investissements importants dans la région, notamment dans le projet en cours visant à acquérir une nouvelle raboteuse et de l'équipement connexe, annoncé l'été dernier, ainsi qu'aux améliorations opérationnelles que nous avons réalisées récemment à notre scierie Comtois. Grâce à cette centrale de cogénération, nous maximiserons l'utilisation de la biomasse de nos installations régionales, générant de l'énergie verte et créant une plateforme pour la croissance future et une compétitivité accrue dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes heureux d'accueillir les employés de la centrale de cogénération. Ils sont plus de trente à se joindre à Résolu », a ajouté M. Lalonde.

La réalisation de ces acquisitions devrait avoir lieu au premier semestre de 2022, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et de certaines conditions de clôture.

Résolu prévoit régler le prix d'achat des acquisitions au moyen de l'encaisse disponible.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu » ou « nous ») renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et les énoncés portant sur le respect des conditions de clôture ou la renonciation à celles-ci pour les opérations proposées, le calendrier prévu pour la clôture des opérations proposées, la méthode de financement proposée pour conclure les opérations proposées, la conclusion des ententes de distribution proposées avec Louisiana-Pacific et les avantages et les incidences potentiels découlant des opérations proposées sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos liquidités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « prévoir », « permettre », « consolider », « accroître », « favoriser », « améliorer », « générer », « créer », « maximiser », « demeurer » et d'autres verbes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités de Résolu ou sur ses actionnaires.

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Les risques et incertitudes éventuels comprennent, notamment, tout retard dans l'obtention des approbations nécessaires des autorités de réglementation et du respect de certaines conditions de clôture, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la réalisation des opérations proposées, toute modification à la méthode de financement des opérations proposées, le risque de ne pas intégrer avec succès les activités ou les actifs acquis dans l'entreprise ou de ne pas réaliser la totalité ou une partie des avantages prévus des opérations, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de Résolu, ainsi que les risques et incertitudes décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de Résolu pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.

Tous les énoncés prospectifs sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des mouchoirs, des produits du bois et du papier, qui sont commercialisés dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations, ainsi que des actifs de production d'électricité, aux États-Unis et au Canada. De plus, la totalité des terrains forestiers sous sa gestion sont certifiés conformes à une norme internationale d'aménagement forestier durable par des experts indépendants. Les actions de Produits forestiers Résolu sont négociées sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

L'excellence et le leadership de Résolu en matière de responsabilité sociale et de développement durable, ainsi que ses pratiques commerciales, ont été reconnus tant au niveau régional qu'en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Visitez le site www.resolutefp.com pour obtenir plus de renseignements.

