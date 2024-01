SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2024 /CNW/ - Resiners, le pionnier et un innovateur des machines de durcissement de résine, a récemment dévoilé un appareil d'élimination des bulles économique conçu spécialement pour les débutants dans la création d'articles en résine. L'appareil d'élimination des bulles AirLess Lite peut être acheté et la livraison locale est disponible sur les sites d'Amazon aux États-Unis , au Royaume-Uni et en Europe . Il peut également être acheté à partir de n'importe où dans le monde et expédié de partout dans le monde sur le site officiel de Resiners (il sera accessible sur les sites d'Amazon au Royaume-Uni et en Europe à la fin du mois).

« La principale difficulté liée à la création d'articles en résine découle de l'existence de bulles d'air dans le mélange de résine. La plus récente innovation de Resiner répond à ce défi en tirant parti de notre technologie brevetée UltraVacu. Cette technologie de pointe extrait efficacement l'air du contenant à résine, garantissant l'élimination de toutes les bulles pendant le processus d'extraction », a déclaré Chuck, fondateur de Resiners. Appuyée par le slogan « Lite Price Ignites Your Bubble-Free Dreams! », Resiners vise à offrir les plaisirs des projets d'artisanat en résine sans bulle à un public plus vaste."

Le nouveau produit, une version allégée de la machine d'élimination des bulles AirLess lancée précédemment, offre une efficacité et une efficience inégalées. Ce qui distingue l'appareil AirLess Lite, c'est son abordabilité exceptionnelle qui ne compromet pas la qualité. L'appareil AirLess Lite exclut l'affichage en temps réel du niveau de vide et la minuterie de 5 ou 9 minutes, ce qui procure une solution plus rentable qui ne compromet pas l'efficacité globale et l'expérience utilisateur pour les débutants.

Voici quelques autres caractéristiques distinctives :

Élimination très efficace des bulles : L'appareil AirLess Lite se démarque sur le marché avec sa fonction ultra haute sous vide de -93 kPa et sa technologie avancée du rotor. La fonction ultra haute sous vide de -93 kPa assure stabilité et efficacité pendant le fonctionnement, tandis que la technologie avancée du rotor améliore la durabilité et la fiabilité de l'équipement.

En tant que première et principale marque de machines de durcissement de résine, Resiners s'efforce d'améliorer l'efficacité de l'artisanat et d'améliorer l'expérience globale de création d'articles en résine. La détermination de Resiners à fournir des machines auxiliaires de qualité supérieure pour la création d'articles en résine lui a valu la reconnaissance et l'admiration de plus de 200 influenceurs et médias dans le monde entier.

À propos de Resiners

Resiners, notre marque de commerce, provient de la fusion créative de « Resin » et de « ers », qui incarnent l'essence d'une communauté dynamique d'amateurs, de créateurs et d'artistes de la création d'articles en résine qui redonnent vie à l'univers captivant de l'artisanat en résine. Grâce à la technologie, à la créativité et à un enthousiasme débridé, nous nous efforçons de rendre l'artisanat en résine accessible et enrichissant pour tous. Nous proposons des machines auxiliaires de création d'articles en résine innovantes et conviviales, dont les premières machines de durcissement de résine et d'élimination des bulles, qui redéfinissent davantage l'expression artistique. Au carrefour de l'art et de la technologie, Resiners stimule les amateurs de résine grâce à des produits novateurs, créant un espace donnant libre cours à la passion et à la créativité et célébrant les plaisirs infinis de l'artisanat en résine.

