En 2022, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du gouvernement américain a signalé que les attaques par courriel d'entreprise compromis avaient entraîné des pertes de plus de 2,7 milliards de dollars, ce qui en fait une menace importante. Les incidents de fraudes par courriel d'entreprise compromis ont également représenté la deuxième cause de pertes financières pour les clients de Resilience en 2023 , selon le rapport des réclamations de l'entreprise pour le premier semestre 2023. Étant donné que les entreprises sont aux prises avec des attaques par courriel d'entreprise compromis qui sont de plus en plus sophistiquées, complexes et fréquentes, il devient nécessaire d'adopter des stratégies plus novatrices de gestion et d'atténuation des risques que les stratégies d'intervention habituellement utilisées en cas d'incident.

« À la base, Resilience repose sur l'utilisation de toutes les formes de données pour garder une longueur d'avance sur les malfaiteurs. Les cybercriminels sont de plus en plus intelligents et rapides dans la façon dont ils compromettent les courriels d'entreprise, et avec l'ajout d'outils comme l'IA générative à leur arsenal, la menace ne fait que croître », a déclaré Vishaal « V8 » Hariprasad, cofondateur et chef de la direction de Resilience. « BreachQuest nous aide à régler ce problème, et bien plus encore. Son équipe et sa technologie ont prouvé qu'elles étaient capables de réduire les répercussions financières de l'un des plus grands cyberrisques auxquels font face nos clients, et je suis ravi de les accueillir au sein de Resilience. »

La plateforme BreachQuest s'intègre harmonieusement dans les systèmes de bureau en nuage, offrant un regard rétrospectif inestimable sur la criminalistique des incidents, et aidant à accélérer les efforts d'intervention en cas d'incident, à minimiser le temps de confinement et à réduire le coût des incidents. L'ajout des capacités de BreachQuest sera également une aide précieuse pour l'équipe de gestion des réclamations de calibre mondial de Resilience, qui pourra s'attaquer de façon proactive et plus efficace aux cyberincidents.

« Resilience partage notre mission, qui est d'aider à améliorer la cyberrésilience de nos clients et à réduire l'impact des cyberincidents coûteux », a déclaré Shaun Gordon, cofondateur et chef de la direction de BreachQuest. « Je suis extrêmement fier de tout le travail accompli par notre équipe pour aider nos clients à lutter contre les cybermenaces nouvelles et en évolution. Je suis impatient maintenant d'élargir notre mission en intégrant la technologie de BreachQuest au logiciel de gestion des cyberrisques de Resilience et à sa solution globale de gestion des incidents. »

« La synergie entre la plateforme de pointe de BreachQuest et l'approche proactive de Resilience en matière de gestion des incidents offre à nos clients la rapidité, les compétences et l'automatisation dont ils ont besoin pour réduire les répercussions financières de ces menaces coûteuses », a confié pour sa part Tim Riley, vice-président principal de l'unité Développement des affaires.

Pour Resilience, cette acquisition stratégique souligne l'importance de s'adapter a rythme et à l'échelle de l'évolution continue des cybermenaces, en insistant sur la nécessité d'une gestion intégrée des cyberrisques et d'une meilleure préparation aux incidents, le tout pour aider les clients à faire preuve de résilience face aux pertes matérielles. Elle fait également suite à une période d'expansion robuste, qui a notamment vu l'élargissement du pouvoir de souscription d'assurance de l'entreprise pour servir les clients jusqu'à concurrence de 10 milliards de dollars de revenus et l'atteinte d'un ratio de pertes très concurrentiel par rapport au reste de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le www.cyberresilience.com .

À propos de Resilience

Resilience aide les organisations à devenir cyberrésilientes face aux pertes matérielles en gardant une longueur d'avance sur les malfaiteurs. Fondée par des experts des plus hautes sphères des forces militaires et de la communauté du renseignement aux États-Unis - et bâtie par des chefs de file et des innovateurs éminents des domaines de la cybersécurité, de la technologie et de l'assurance - Resilience est la première entreprise de lutte contre le cyberrisque au monde capable de proposer des logiciels de quantification des risques, des services d'experts en cybersécurité, et une assurance notée A+ dans les solutions intégrées spécialement conçues pour les risques d'affaires complexes.

Resilience est fière d'être soutenue par des sociétés d'investissement technologique de premier plan, dont General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Intact Ventures, Founders Fund, CRV et Shield Capital. Resilience, dont le siège social est situé à San Francisco, est présente dans le monde entier, avec des équipes à New York, Chicago, Los Angeles, Baltimore, Toronto, Londres et Dublin. Resilience offre une couverture d'assurance par l'entremise de son agence d'assurance agréée et désignée, ainsi que des services de sécurité au moyen de son équipe de sécurité spécialisée. La solution Resilience est offerte par l'entremise de tous les courtiers partenaires de l'entreprise à des clients basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.CyberResilience.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1937256/4553768/Resilience_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2344305/breachquest_logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344306/Vishaal_Hariprasad.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344307/Shaun_Gordon___headshot.jpg

SOURCE Resilience

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]