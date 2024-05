Résidences pour aînés : un modèle non viable sans un meilleur partenariat avec le réseau public de santé

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Les aînés continueront de voir disparaître leurs milieux de vie que sont les résidences privées pour aînés (RPA) sans un assouplissement de leurs contraintes réglementaires et l'amélioration du partenariat avec l'État, un constat que répète le RQRA depuis des années et que confirme aujourd'hui un rapport du CIRANO.

Les RPA sont obligées de « donner » des soins à leurs résidents en perte d'autonomie sans être suffisamment compensées par les CISSS-CIUSSS, subissent une réglementation trop lourde pour leurs capacités financières et humaines, et sont affligées par un manque de main-d'œuvre, déplore le RQRA.

« Plutôt que d'être des partenaires et être complémentaires au réseau public en retardant le transfert des aînés vers les ressources d'hébergement, les RPA se font surutiliser. Faute de places dans le réseau public, on les force à garder des clientèles dont le profil de besoin en soins est trop lourd, ce qui draine leurs ressources et provoque des fermetures », déplore le président-directeur général du RQRA, Marc Fortin.

« Il est possible de financer adéquatement les soins de santé pour les aînés qui ont choisi de vivre en résidence tout en permettant au réseau public de la santé de réaliser des économies majeures », poursuit M. Fortin.

« Le rapport du CIRANO, qui aborde aussi la surréglementation, dresse un portrait extrêmement fidèle de la réalité et nous espérons qu'il pourra sonner l'alarme pour amener les autorités gouvernementales à assouplir rapidement le cadre normatif », conclut Marc Fortin.

Une centaine de RPA ferment chaque année depuis cinq ans, soit en moyenne deux par semaine. Il en reste 1390 aujourd'hui, sans compter celles qui demeurent en activité, mais qui ont abandonné les services de soins aux résidents. Il y avait près de 2300 RPA en 2008 distribuées sur l'ensemble du territoire québécois.

Mesures gouvernementales et décisions de CISSS/CIUSSS ayant contribué à l'explosion du coût d'usage et au déficit d'exploitation des RPA :

Installation de gicleurs (2015) Obligation de respecter un seuil minimum de personnel Contrôle des loyers Délais d'évaluation de la condition et de transfert des résidents en perte d'autonomie Rehaussement des systèmes de sécurité, alarmes double signal, séparations coupe-feu, etc. Non-indexation du programme de transition salariale depuis 2020 Formations obligatoires pour le personnel, délai pour être formé Accès aux formations déficient et cohortes constamment reportées Loi 25 sur la protection des renseignements personnels (2022) Inspection périodique par un ingénieur des façades d'immeuble et stationnements étagés (2013) Rehaussement des normes d'inspection pour les ascenseurs Dispositif de sécurité contre les risques d'errance (2024) Toutes les mesures spéciales durant la pandémie (2020-2022) Obligations relativement à la création de comités de milieu de vie (2022) Taux horaire élevés que les agences de placement de personnel sont autorisées à facturer (2023) Obligations relatives au formulaire de bail et documents d'information sur la vie à la résidence Primes aux employés en formation pour un emploi de préposé dans le réseau public (2023, 2024) Mitigeurs d'eau chaude et registre de contrôle de la température de l'eau (2013) Demandes croissantes d'informations pour les besoins des ministères Inspections de plus en plus complexes et contraignantes : MSSS, CISSS-CIUSSS, Direction de l'inspection et des enquêtes du MSSS, Régie du bâtiment, services de sécurité incendie, municipalités, MAPAQ, CNESST, Agrément Canada Exigences en matière de couverture d'assurance Loi 15 imposant des normes de gouvernance et de contrôle des infections (2023) Règlements de la Ville de Montréal qui interdisent la conversion des RPA, RI et CHSLD privés, ayant pour effet de dévaluer le bâtiment et donc d'augmenter son coût de refinancement (2022)

À propos du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres, résidences privées pour aînés, totalisant 103 000 (76%) des 135 000 unités en RPA que compte le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Renseignements: Source : Ahmed Cherif, Directeur des communications, Cellulaire : 514 549-1633, [email protected]