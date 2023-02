Résidences Les Floralies - L'administration provisoire maintenue

QUÉBEC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce que l'administration provisoire des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés des Floralies-de-Lasalle inc. et des Floralies-de-Lachine inc. est prolongée.

Rappelons que depuis le 1er septembre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île-de-Montréal (CIUSSS) assure, en vertu de la loi, l'administration provisoire des CHSLD des Floralies-de-Lasalle et des Floralies-de-Lachine, en plus d'assumer l'administration provisoire des volets RI et RPA. Cette décision avait été prise à la suite des constats préliminaires de l'enquête administrative déclenchée afin de faire la lumière sur la situation.

Citation :

« L'administration provisoire, en place depuis plusieurs mois déjà, nous a permis de déployer les moyens nécessaires pour rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées aux Floralies. Il est nécessaire de la poursuivre pour continuer le travail de redressement débuté par le CIUSSS. Le bien-être de ces personnes est au cœur de nos préoccupations et guide l'ensemble de nos décisions. Je remercie les équipes du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, ainsi que les autres centres intégrés collaborateurs, qui œuvrent afin que les personnes hébergées reçoivent les soins et services requis selon leurs besoins et qu'elles soient en sécurité. C'est primordial et nous ne ménagerons aucun effort pour nous en assurer. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Rappelons que la ministre Bélanger avait fait le point en novembre dernier sur la situation dans les Résidences Les Floralies ainsi que sur les actions et correctifs devant être mis en place pour s'assurer de la sécurité de tous les résidents au sein de tous les milieux de vie pour personnes aînées.

Plusieurs mesures ministérielles sont déjà en cours de déploiement dans l'ensemble du Québec, notamment

renforcer les canaux de communication entre les CIUSSS et CISSS qui ont un achat de places dans une même résidence pour en assurer la coordination;



poursuivre le conventionnement d'une vingtaine de CHSLD privés dans la prochaine année.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911