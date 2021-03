Résidence Sainte-Anne de Rawdon - Reconstruction et rénovation : les aînés pourront revenir chez eux

RAWDON, QC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les propriétaires de la Résidence Sainte-Anne ont décidé de redonner à la communauté une résidence complète, rénovée et reconstruite, pour permettre aux aînés qui ont bâti Rawdon d'y revenir dans un environnement sécuritaire et de première qualité, pour y recevoir des services et des soins répondant aux plus hauts standards. À cet égard, un projet sera déposé à la ville dans les prochaines semaines.

Après l'analyse des dommages survenus dans les phases 2 et 3, non touchées par l'incendie, les propriétaires de la résidence se donnent comme plan de permettre à près de 80 résidents de revenir chez eux d'ici l'automne prochain. Les propriétaires comptent également travailler avec la municipalité de Rawdon pour lancer rapidement les travaux de construction de la phase 1, qui a été complètement rasée. Ces travaux se feront en respect de la valeur patrimoniale de l'édifice, tout en offrant un environnement moderne aux aînés qui pourront s'y réinstaller à la suite de la construction.

« Nous sommes tellement heureux de pouvoir annoncer si rapidement la reconstruction de la phase 1 et la rénovation des phases 2 et 3. Nous savons que nos résidents, avec qui nous sommes en contact quotidien, ne veulent qu'une chose : revenir dans leur chez-soi. Et c'est avec une grande fierté, mais aussi avec une réelle émotion, que nous pouvons aujourd'hui leur dire que nous nous mettons à la tâche dès maintenant », a déclaré Monsieur Michel Vauclair, directeur régional.

La Résidence Sainte-Anne travaillera de concert avec la Ville et le CISSS de Lanaudière pour livrer des immeubles répondant évidemment aux exigences du jour, mais qui offriront également un environnement équipé des technologies et des matériaux de pointe, pour que la qualité de vie des aînés qui y résideront soit une expérience humaine, sécuritaire et chaleureuse.

« Les propriétaires, les gestionnaires et tous les employés de la résidence souhaitent par ailleurs réitérer leurs plus chaleureux remerciements aux services municipaux et à toute la communauté de Rawdon qui a été d'un support incroyable lors de la tragédie et depuis celle-ci », a conclu M. Vauclair.

D'ici à la réouverture, dans un esprit de communauté et pour assurer la meilleure circulation de l'information, la résidence va ouvrir une page Facebook qui informera toutes les personnes intéressées à suivre le déroulement des travaux qui seront incessamment lancés.

Communauté Facebook : https://www.facebook.com/ResidenceSteAnneRawdon/

