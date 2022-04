Résidence Le Jules-Verne - La résidence grandit, la famille s'agrandit !

L'ANCIENNE-LORETTE, QC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les premiers étages de la phase II du Jules-Verne sortent de terre, l'arrivée du printemps permet d'espérer un retour à la vie « normale », l'union de deux partenaires pour le développement du Jules-Verne : Groupe Patrimoine a de quoi être fier et enthousiaste face aux prochains mois!

« Fort du succès de la phase 1 du Jules-Verne, nous sommes très heureux de souligner de manière officielle le lancement de la construction de la phase 2 de ce qui deviendra un complexe immobilier nouveau genre pour les aînés. Cette nouvelle phase répond aux besoins des aînés souhaitant profiter pleinement de la vie ! Dans le confort de leur foyer, ils auront accès à une foule d'avantages, de services et d'activités », a tenu à expliquer Nathalie Paré, présidente-directrice générale de Groupe Patrimoine.

Situé au coin du boulevard Hamel et de l'avenue Jules-Verne, le complexe pour aînés offre un accès privilégié tant à la vie active qu'à la tranquillité et la nature… l'heureux mélange ! Représentant des investissements supplémentaires de 70 M$, la deuxième phase du projet, dont les travaux -- déjà débutés -- se termineront à l'été 2023, comptera 90 unités de RPA et 191 condos locatifs.

Le bureau de location, situé au 6500, boul. Wilfrid-Hamel (à l'intérieur de l'hôtel Cofortel) à L'Ancienne-Lorette, accueillera quotidiennement les gens intéressés par la résidence au cours des prochaines semaines.

La famille s'agrandit !

Et c'est dans ce contexte que Groupe Patrimoine annonce qu'il s'unit à Fonds Champlain RPA qui détiendra en partie la résidence Le Jules-Verne. « L'arrivée de Fonds Champlain nous permet de voir l'avenir avec confiance et optimisme. L'union de nos forces complémentaires va nous permettre de continuer à grandir en conjuguant nos expertises. C'est une équation gagnant-gagnant », a expliqué Nathalie Paré. « Dans le quotidien, ça ne change rien pour nos résidents actuels et futurs : ça demeure la même équipe de gestion, les mêmes employés qui continueront, avec courtoisie et chaleur, à prendre soin de nos aînés », a assuré Nathalie Paré, du même souffle.

À propos du Fonds Champlain RPA

Le Fonds Immobilier Champlain RPA est dirigé par un partenariat regroupant Groupe Camada, une société de capitaux privés de la famille Poulin; BBCF Gestion d'actifs, un regroupement gérant des actifs dans le secteur des résidences pour aînés; Kastellō Immobilier, une société d'investissement de la famille Fortin se spécialisant dans l'immobilier ainsi que la Corporation Financière Champlain, une société de placements privés qui investit dans des petites et des moyennes entreprises en vue de les accompagner dans leur croissance. Le Fonds Champlain RPA est propriétaire de plusieurs résidences pour aînés, totalisant 1 962 unités.

À propos de Groupe Patrimoine

Groupe Patrimoine est un promoteur et gestionnaire de résidences privées pour aînés, principalement dans la région de Québec, mais aussi à Warwick et à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal. Groupe Patrimoine existe depuis maintenant 25 ans. L'équipe de professionnels de Groupe Patrimoine accueille et prend soin quotidiennement de plus de 1 375 aînés, dans les différentes résidences du Groupe.

SOURCE Groupe Patrimoine

