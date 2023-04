Résidence de création - La famille au cœur d'une exposition originale à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée accueillera l'exposition Portraits de familles de Marc-Alain Félix dès le 20 avril prochain. Cette exposition a été créée spécialement par l'artiste pour l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, dans le cadre d'un son nouveau programme de résidence annuelle d'une durée de cinq semaines. Un jury composé de professionnels et de citoyens de l'arrondissement non-initiés aux arts visuels a fait son choix parmi une trentaine d'artistes.

Affiche de l'exposition Portraits de familles de Marc-Alain Félix (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Pendant plusieurs semaines, la salle d'exposition s'est transformée en atelier pour Marc-Alain Félix. Dans cet espace différent de son environnement habituel, Marc-Alain s'est consacré entièrement à son projet d'exposition portant sur le thème de la famille. Il nous présente notamment une série de dessins naïfs réalisés sur des plans d'architecture résidentielle récupérés. Il a également réalisé une œuvre collective avec des jeunes de l'école Saint-Gérard », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Marc-Alain Félix questionne la notion de la famille idéale. Existe-t-il plusieurs types de famille? Selon l'artiste, elles sont multiples. Pour s'en rendre compte, il s'agit simplement de regarder autour de soi et d'observer. Toutes les familles ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire traditionnelle. D'autres familles sont composées autrement. Intrigué par le lien écosystémique entre la demeure, la famille, les membres, le milieu et l'environnement, il nous invite à explorer la famille sous toutes ses formes et dans sa grande diversité.

En savoir plus sur l'artiste

Marc-Alain Félix est un artiste en arts visuels d'origine haïtienne résidant à Montréal. Son atelier de création est situé au 3333, rue Crémazie Est, dans le quartier de Saint-Michel. Depuis son enfance, il a toujours eu un grand intérêt pour les arts, notamment la musique, l'écriture et la photographie. Cependant, c'est dans le domaine de l'intervention sociale qu'il a décidé d'entreprendre ses études universitaires.

Aujourd'hui, il choisit la peinture pour s'exprimer en utilisant des couleurs éclatantes et des traits outranciers. Il peint sur le coup de l'impulsion par une approche intuitive. Ses œuvres constituent une fusion d'art figuratif et abstrait, qui reflètent son imaginaire et ses perceptions de notre époque.

L'exposition Portraits de familles se tiendra jusqu'au 4 juin 2023 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : jeudi 4 mai 2023 à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]