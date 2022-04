Réserve faunique La Vérendrye - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE À LA PÊCHE AU DORÉ JAUNE

ROUYN-NORANDA, QC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population d'une modification réglementaire relative à la pêche sportive au doré jaune dans l'ensemble des plans d'eau et des cours d'eau situés dans le territoire de la réserve faunique La Vérendrye.

Cette modification réglementaire, qui concerne la gamme de taille autorisée, entre en vigueur aujourd'hui, le 1er avril 2022, conformément à la modalité prévue dans le plan de gestion du doré 2016-2026. Elle a pour but d'améliorer à la fois la qualité de la pêche, la structure des populations et l'abondance des géniteurs.

Compte tenu du fait que la réserve faunique La Vérendrye chevauche deux régions administratives dotées de gammes de taille différentes pour le doré jaune, le règlement autorise deux gammes de taille distinctes dans chacune des deux régions qui sont délimitées par des routes. Ces gammes varient en fonction des diverses populations de dorés jaunes du territoire. Une carte illustrant la limite qui sépare les deux gammes de tailles figure en annexe.

Longueur autorisée en Abitibi-Témiscamingue

Dans les eaux situées dans la zone de pêche 13, la longueur autorisée est de 32 à 47 cm inclusivement, sauf dans les eaux situées au sud d'une ligne composée des routes 217, 20, 28, 117 et 29, y compris les lacs à l'Orignal, Joncas et au Barrage, où la longueur autorisée est de 37 à 53 cm inclusivement.

Longueur autorisée en Outaouais

Dans les eaux situées dans la zone de pêche 12, la longueur autorisée est de 37 à 53 cm inclusivement, sauf dans les eaux situées au nord d'une ligne composée des routes 217, 20, 28, 117 et 29 où la longueur autorisée est de 32 à 47 cm inclusivement. Les lacs à l'Orignal, Joncas et au Barrage en sont exclus.

Pour plus de renseignements, les pêcheuses et pêcheurs sont invités à consulter la réglementation et les modifications.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage tout acte qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. On peut joindre SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone (1 800 463-2191) ou par courriel à [email protected]. On peut également effectuer un signalement en ligne sur le site Web du Ministère ou auprès du bureau local de la protection de la faune le plus près.

