Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie : Québec verse 35 000 $ pour soutenir l'accès public à cette réserve écologique de Lanaudière

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde deux sommes, totalisant 35 000 $, à l'Association forestière de Lanaudière et à la Municipalité de Lanoraie, afin de contribuer à la mise en valeur éducative et à la conservation de la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie. Il vient ainsi soutenir l'action de ces deux partenaires essentiels à la conservation et à l'éducation dans cette rare réserve écologique ouverte au public.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

L'Association forestière de Lanaudière bénéficie de 30 000 $ sur trois ans, somme qui sera consacrée à la gestion du programme éducatif de la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie. Le programme éducatif mis en en place dans cette réserve écologique consiste en des visites éducatives guidées sur réservation, essentiellement lors de la saison estivale, et en une programmation d'activités éducatives ponctuelles.

Cette subvention contribuera à soutenir l'Association forestière de Lanaudière pour :

la coordination du programme éducatif en place et le maintien (ou la bonification) de l'offre d'activités éducatives dans la réserve écologique;

la promotion de ce programme et du rôle des réserves écologiques;

le suivi de la capacité de support de la réserve écologique;

la participation aux travaux du comité tripartite (ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, organisme et municipalité partenaire) en matière de suivi et d'évaluation du programme éducatif.

Le reste de la somme, soit 5 000 $ en 2020-2021, a été octroyée à la Municipalité de Lanoraie, pour soutenir la mise en place d'une exposition permanente portant sur le complexe tourbeux du delta de Lanoraie et sur la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie. Cette exposition se tient à L'Escale-du-Roy, une halte municipale d'information touristique saisonnière.

Citations :



« Avoir le droit de fréquenter une réserve écologique est un rare privilège, puisque la majorité de ces aires protégées sont gardées à l'abri de l'activité humaine, au bénéfice des écosystèmes et des espèces animales et végétales qu'elles abritent. En plus de leur objectif de conservation intégrale, les quelques réserves écologiques ouvertes au public, telle la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie, ont une vocation d'éducation. Elles doivent donc offrir des programmes éducatifs bien encadrés et efficaces. Je félicite l'Association forestière de Lanaudière pour le travail de mise en valeur éducative qu'elle fait à l'égard de cette réserve écologique, et ce, avec tout le respect qui est dû à ce précieux territoire de notre patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La circonscription de Berthier abrite de nombreux milieux naturels d'exception, dont la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie. Je suis très fière que notre gouvernement appuie le travail de grande qualité que fait l'Association forestière de Lanaudière pour mettre en valeur ce lieu unique. J'invite tous les Lanaudois et les visiteurs à y faire une visite guidée et à participer à l'une des activités éducatives offertes : ils découvriront là un milieu à la fois riche et fragile. L'écotourisme est une merveilleuse façon d'en apprendre davantage sur notre patrimoine naturel tout en s'imprégnant de la beauté d'un territoire. C'est une excellente façon découvrir Lanaudière et tout le Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Fait saillant :

Les réserves écologiques constituent des territoires conservés intégralement à leur état naturel et comportant des caractéristiques écologiques distinctives. Il n'est pas possible d'y accéder, sauf avec une autorisation pour y réaliser des projets scientifiques ou éducatifs. Leur statut de protection est le plus restrictif de ceux que prévoit la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

