Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine : Québec verse 180 000 $ pour soutenir le programme éducatif de cette aire protégée de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 180 000 $ sur trois ans à un organisme sans but lucratif (OSBL), Les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine, afin de contribuer à la mise en valeur éducative et à la conservation de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, située dans Chaudière-Appalaches. Il vient ainsi soutenir l'action d'un partenaire essentiel à la conservation et à l'éducation dans cette rare réserve écologique ouverte au public.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

L'OSBL Les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine s'occupe de la gestion du programme éducatif de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce programme éducatif se traduit par :

des sentiers éducatifs accessibles de manière autonome avec un droit d'accès;

un pavillon d'accueil avec présence de personnel d'accueil la majeure partie de l'année;

une programmation d'activités et d'évènements éducatifs ponctuels.

Cette subvention contribuera à soutenir l'organisme :

pour la coordination du programme éducatif en place et le maintien (ou la bonification) de l'offre d'activités éducatives dans la réserve écologique;

pour la promotion de ce programme et du rôle des réserves écologiques;

pour le suivi de la capacité de support de la réserve écologique;

pour la participation aux travaux du comité tripartite (ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, organisme et municipalité partenaire) pour le suivi et l'évaluation du programme éducatif.

Citations :



« Avoir le droit de fréquenter une réserve écologique est un rare privilège, puisque la majorité de ces aires protégées sont gardées à l'abri de l'activité humaine, au bénéfice des écosystèmes et des espèces animales et végétales qu'elles abritent. En plus de leur objectif de conservation intégrale, les quelques réserves écologiques ouvertes au public, comme la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, ont une vocation d'éducation. Ces dernières doivent donc offrir des programmes éducatifs bien encadrés et efficaces. Je félicite l'organisme Les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine pour le travail de mise en valeur éducative qu'il fait à l'égard de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, et ce, avec le respect qui est dû à ce précieux territoire de notre patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Quelle bonne nouvelle pour les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine! Je tiens à saluer les efforts de tous les acteurs impliqués dans la mise en valeur de ce lieu enchanteur. J'invite d'ailleurs toute la population de Lotbinière-Frontenac à se rendre aux Sentiers pédestres des 3 Monts, à Saint-Joseph-de-Coleraine, et à profiter des attraits et points de vue de cette merveilleuse réserve écologique. Par le biais de son programme éducatif, un écosystème particulier, caractérisé par la présence de la serpentine, nous est expliqué, et plusieurs événements y sont accessibles tout au long de l'année. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

Fait saillant :





Les réserves écologiques constituent des territoires conservés intégralement à leur état naturel et comportant des caractéristiques écologiques distinctives. Il n'est pas possible d'y accéder, sauf avec une autorisation pour y réaliser des projets scientifiques ou éducatifs. Leur statut de protection est le plus restrictif de ceux que prévoit la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777 ; Karine Soares, Attachée politique responsable des communications, Bureau de la députée de Lotbinière-Frontenac, Tél. : 418-332-3442 ; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

