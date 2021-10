Réserve écologique de l'Île-Garth : Québec verse 30 000 $ pour soutenir le programme éducatif de cette aire protégée des Laurentides

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 30 000 $ sur trois ans à l'organisme sans but lucratif (OSBL) Éco-Nature, afin de contribuer à la mise en valeur éducative et à la conservation de la réserve écologique de l'Île-Garth, située dans les Laurentides. Il vient ainsi soutenir l'action d'un partenaire essentiel à la conservation et à l'éducation dans cette rare réserve écologique ouverte au public.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Blainville, M. Mario Laframboise, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

L'OSBL Éco-Nature s'occupe de la gestion du programme éducatif de la réserve écologique de l'Île-Garth, en collaboration avec la municipalité de Bois-des-Filion et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Plus précisément, le programme éducatif relatif à la réserve écologique consiste en des visites éducatives guidées sur réservation, essentiellement lors de la saison estivale, et en une programmation d'activités éducatives ponctuelles.

Cette subvention contribuera à soutenir l'organisme :

pour la coordination du programme éducatif en place et le maintien (ou la bonification) de l'offre d'activités éducatives dans la réserve écologique;

pour la promotion de ce programme et du rôle des réserves écologiques;

pour le suivi de la capacité de support de la réserve écologique;

pour la participation aux travaux du comité tripartite (ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, organisme et municipalité partenaire) de suivi et d'évaluation du programme éducatif.

Citations :



« Avoir le droit de fréquenter une réserve écologique est un rare privilège, puisque la majorité de ces aires protégées sont gardées à l'abri de l'activité humaine, au bénéfice des écosystèmes et des espèces animales et végétales qu'elles abritent. En plus de leur objectif de conservation intégrale, les quelques réserves écologiques ouvertes au public, comme la réserve écologique de l'Île-Garth, ont une vocation d'éducation. Ces dernières doivent donc offrir des programmes éducatifs bien encadrés et efficaces. Je félicite Éco-Nature pour le travail de mise en valeur éducative qu'elle fait à l'égard de la réserve écologique de l'Île-Garth, et ce, avec le respect qui est dû à ce précieux territoire de notre patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval



« Je suis fier que le gouvernement du Québec ait protégé à perpétuité l'entièreté de l'île Garth, dont l'intégrité des habitats est particulièrement grande, tout comme la biodiversité qu'on y trouve. Je suis aussi très heureux que la population puisse y avoir accès à des fins éducatives, même de façon très encadrée. Le travail fait à ce chapitre par Éco-Nature mérite le soutien financier du gouvernement. Voilà une autre façon de mettre en valeur le plein potentiel de la rivière des Mille Îles, au profit des citoyens de la région métropolitaine et des visiteurs! »

Mario Laframboise, député de Blainville

Fait saillant :



Les réserves écologiques constituent des territoires conservés intégralement à leur état naturel et comportant des caractéristiques écologiques distinctives. Il n'est pas possible d'y accéder, sauf avec une autorisation pour y réaliser des projets scientifiques ou éducatifs. Leur statut de protection est le plus restrictif de ceux que prévoit la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

Pour de l'information sur la réserve écologique de l'Île-Garth :

Pour de l'information générale sur les réserves écologiques : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/index.htm.

