Réseaux de transports collectifs dans la région métropolitaine de Montréal - L'ARTM lance une nouvelle signalétique plus simple et harmonisée

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, la région métropolitaine de Montréal se dote d'une stratégie pour harmoniser la signalétique du transport collectif sur son territoire. L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est heureuse d'annoncer le déploiement progressif d'une nouvelle signalétique métropolitaine qui sera plus simple, intégrée et cohérente et qui est inspirée des meilleures pratiques dans le monde.

L'ARTM a amorcé en 2018 une refonte de la signalétique sur l'ensemble de son territoire. Elle a mandaté la Société de transport de Montréal (STM) pour développer des normes de signalétique métropolitaine, en collaboration avec exo, le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau express métropolitain (REM) qui unissent leurs efforts au sein d'un bureau de projet.

À terme, cette nouvelle signalétique métropolitaine offrira une expérience simplifiée à l'usager, qui est au cœur de la démarche. Elle a pour but d'informer, de guider et de faciliter les déplacements dans les différents réseaux. Conformément aux principes d'accessibilité universelle, une couleur a été attribuée à chaque mode de transport, laquelle sera utilisée sur l'ensemble des installations.

Le bureau de projet de signalétique métropolitaine poursuivra son travail pour élaborer des normes complètes et harmonisées pour l'ensemble des réseaux. Ces nouvelles normes seront progressivement déployées dans le métro, les terminus de bus, les gares de trains, les stations du REM, les stationnements incitatifs ou toute autre infrastructure de transport collectif du territoire.

Rappelons que chaque jour de la semaine, les organismes publics de transport en commun réalisent collectivement plus de 1,5 million de déplacements dans la région métropolitaine. Une signalétique intégrée et homogène permettra aux usagers qui utilisent les services de mieux s'y retrouver.

Pour en savoir plus : https://www.artm.quebec/signaletique-metropolitaine/

