MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), M. Benoît Gendron, et le vice-président, Affaires corporatives, Développement et Stratégie de CDPQ Infra, M. Harout Chitilian, ont présenté les plus récentes mesures d'atténuation liées aux travaux du Réseau express métropolitain (REM) pour les secteurs de Laval, de Montréal et de la Rive-Nord. Ces ajouts et bonifications de services seront en vigueur dès le 23 août 2021 pour les usagers de Deux-Montagnes, de Saint-Eustache, de Laval, de Montréal et de la ligne exo5 Mascouche.

Depuis la mise en place du réseau transitoire de transport collectif le 11 mai 2020, le ministère des Transports, l'ARTM, les sociétés de transport, CDPQ Infra ainsi que les municipalités et arrondissements concernés travaillent en concertation pour bonifier l'offre de services pour chaque secteur touché par les travaux de construction du REM. L'implication des partenaires de Mobilité Montréal a pour objectif de proposer des solutions évolutives qui répondent aux besoins des usagers de chaque secteur touché.

Ces ajouts et bonifications au réseau transitoire incluent :

la ligne 713 Express Côte-Vertu en partance de la gare Sainte-Dorothée;

un stationnement incitatif sur l'avenue des Bois, qui desservira la navette 498 d'exo et la ligne 713 de la Société de transport de Laval (STL);

(STL); l'aménagement d'infrastructures temporaires dont des terminus d'autobus et des stationnements aux gares Sainte-Dorothée et Deux-Montagnes ;

; une bonification du service de la ligne 730 de la gare Sainte-Dorothée aux gares Sunnybrooke et Roxboro - Pierrefonds ;

- ; un taxi collectif T28 pour relier les stationnements nord et sud de la gare Sainte-Dorothée;

des mesures préférentielles pour les autobus dans les axes de l'avenue des Bois, de l'autoroute 440 et du boulevard Chomedey ;

; la poursuite de rabais tarifaires, jusqu'à hauteur de 30 %, pour les usagers de la ligne Mascouche , et ce, jusqu'au printemps 2022.

Citations

« Ces dernières années, d'énormes efforts ont été faits afin de continuer de desservir, durant les travaux de construction du REM, la clientèle des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière en matière de transport collectif. J'ai mandaté les partenaires de Mobilité Montréal pour travailler avec un objectif bien précis : mettre en œuvre des solutions efficaces et compétitives par rapport au voiturage en solo, en plus de proposer des options d'itinéraires améliorées aux usagers du transport collectif. Cet engagement, je le maintiens jusqu'à la mise en service complète du REM. Au terme de cet important chantier, la population de la région métropolitaine bénéficiera d'une nouvelle offre de services en transport collectif de 71 kilomètres, laquelle sera en activité de la rive sud à la rive nord, en passant par l'ouest de l'île de Montréal et le centre-ville de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'ARTM et l'ensemble des sociétés de transport travaillent en continu à atténuer les répercussions de ce grand chantier pour les usagers et à leur offrir des solutions alternatives pour se déplacer efficacement en transport collectif durant cette période de transition. En mettant en place de nouvelles mesures pour la rentrée, nous améliorons l'offre de services et proposons différentes options pour faciliter la vie des usagers. »

Benoît Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

« La mise en service du REM dans le secteur de la couronne nord transformera la mobilité des usagers avec un accroissement significatif de l'offre, une réduction des temps de parcours et l'ajout de nouvelles dessertes, dont deux nouvelles stations au centre-ville de Montréal et une liaison avec l'aéroport. Depuis le début des travaux, nous avons collaboré étroitement avec nos partenaires en transport collectif afin d'offrir de nombreuses solutions de transport transitoires efficaces pour les usagers. Aucun effort n'est ménagé afin d'assurer la mise en service du REM dans les meilleurs délais. Depuis la fermeture complète de la ligne Deux-Montagnes, nos équipes sont à l'œuvre et déployées sur près d'une dizaine de chantiers sur la rive nord. Les travaux progressent rapidement et à ce jour, les nouvelles infrastructures du REM sont déjà visibles. »

Harout Chitilian, vice-président, Affaires corporatives, Développement et Stratégie de CDPQ Infra

