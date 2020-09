Réseau métropolitain de voies réservées : L'ARTM salue la réponse du gouvernement

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'ARTM salue la réponse du gouvernement à sa proposition d'accélérer le développement d'un Réseau métropolitain de voies réservées. Il s'agit de l'un des cinq axes d'intervention proposés dans le Plan d'actions priorisées en transport collectif qui a été élaboré de concert avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les municipalités et le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et présenté au gouvernement.

« Ce projet permettra d'accroître la fluidité des déplacements et bénéficiera à l'ensemble de la collectivité et nous sommes heureux que le gouvernement aille de l'avant en accélérant sa réalisation » a déclaré Daniel Bergeron, directeur exécutif, Planification des transports et mobilité.

Les interventions identifiées dans le Plan d'actions priorisées en transport collectif découlent des travaux engagés depuis janvier 2018 pour l'élaboration du premier Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif et de la mobilité des personnes dans la région métropolitaine. Jusqu'à présent, plus de 1 200 citoyens et organismes ont contribué à cet exercice par le biais de rencontres, ateliers, sondages, groupes consultatifs et comités de travail.

Pour consulter le document : Proposition d'actions priorisées en transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

