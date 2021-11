Réseau intersyndical pour le climat - « On rate la cible », dénonce le RIC

MONTRÉAL, le 6 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Exaspérés par l'inaction des gouvernements face à la crise climatique, des travailleuses et travailleurs membres des organisations formant le Réseau intersyndical pour le climat (RIC) ont décidé de se mettre en marche pour dénoncer la situation et réclamer des mesures suffisantes pour atteindre la cible de réduction des gaz à effet de serre de l'Accord de Paris. Réunis au parc du Mont-Royal, ils ont affirmé haut et fort leur volonté de changement.

Le RIC a ciblé le parc du Mont-Royal, le poumon de Montréal, afin de souligner l'importance de protéger l'environnement. La crise sanitaire est importante, mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue l'urgence climatique. Pour contrer la menace des changements climatiques à l'échelle mondiale, des transitions vers des économies sobres en carbone doivent s'opérer.

« Les scientifiques ne cessent de nous mettre en garde, il faut les écouter. En l'absence de mesures importantes pour redresser la situation et atteindre la cible fixée, nous courrons tous à la catastrophe, plaident les organisations membres RIC. Au Québec seulement, on estime que l'augmentation de la température entraînera 20 000 décès d'ici 2065. Il n'est pas trop tard pour agir. Nous pouvons apporter des solutions durables pour le mieux-être de tous. Faisons en sorte que la transition soit juste pour les travailleuses et travailleurs de même que pour la santé l'ensemble de la société! »

L'action du RIC a lieu dans le cadre de la Journée mondiale d'action pour la justice climatique. La manifestation du Québec s'inscrit parmi 75 autres à travers le monde à l'occasion de la COP26. À l'initiative de syndicats internationaux, ces actions ont pour objectif de rappeler aux gouvernements qu'ils doivent accroitre considérablement leur ambition climatique. Actuellement, trop de pays ratent la ciblé fixé par l'Accord de Paris.

La coalition syndicale formée des onze principales organisations représentant les travailleuses et travailleurs du Québec revendique que le gouvernement s'engage dans un processus de transition juste. Celle-ci doit permettre d'éviter que les travailleuses et travailleurs subissent des effets négatifs des transformations environnementales nécessaires de l'économie. Favoriser la création d'emplois d'utilité environnementale et sociale et mettre en place des programmes de formation et de requalification de la main-d'œuvre sont des avenues à mettre de l'avant. Les politiques d'austérité et de privatisation ne sont pas une option. Une transition juste doit réduire les inégalités socioéconomiques, notamment en s'assurant que l'ensemble du Québec soit bien desservi en termes de services publics. Le RIC revendique une politique fiscale plus progressiste qui redistribue mieux les richesses, qui finance adéquatement les services publics et qui privilégie des initiatives porteuses pour relever le défi climatique. Finalement, la participation civile est essentielle à la réussite de la transition juste et le RIC revendique la mise en place de forums et autres lieux de concertation civile.

Le RIC regroupe les organisations syndicales québécoises suivantes : APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FIQ, FTQ, SFPQ et SPGQ.

SOURCE Réseau intersyndical pour le climat (RIC)

Renseignements: Maude Messier, 514-213-0770, [email protected]