Réseau Hello, partenaire de la relance économique de Québec

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW/ - Réseau Hello, une fintech fièrement québécoise spécialisée dans les outils d'acquisition de clientèle, est fier d'annoncer que sa solution a été retenue par la Ville de Québec dans le cadre du programme « Séjournez à Québec et recevez une carte-cadeau de 75 $ ».

La Ville de Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a annoncé le 27 mai dernier une initiative de relance économique postpandémie. Celle-ci vise à stimuler le tourisme en offrant à chaque personne séjournant pour 2 nuitées à Québec dans les établissements hôteliers participants une carte prépayée Hello Visa sur laquelle sera déposée un montant de 75 $, utilisable dans plus de 2 000 commerces participants de la région.

Une solution innovatrice sélectionnée pour sa traçabilité

La carte prépayée Hello Visa est d'une grande simplicité. Le consommateur qui la recevra pourra l'utiliser sur-le-champ, que ce soit en magasin ou sur les sites transactionnels des commerçants participants. Cette carte est bien plus qu'une carte-cadeau traditionnelle, car elle rechargeable et réutilisable.

Hugues Mailhot, vice-président de Réseau Hello, l'explique ainsi : « Notre solution permet de suivre les transactions avec une précision chirurgicale : quel montant a été dépensé dans quel commerce. Ceci peut sembler évident, mais ce degré de précision n'était pas possible auparavant. C'est entre autres pour cette raison que la Ville de Québec a choisi notre solution. Il est important que l'argent soit dirigé au bon endroit pour assurer la relance économique des commerçants, attractions touristiques et restaurateurs. Il s'agit de l'objectif premier de la Ville de Québec et des partenaires financiers. »

Répondre à un besoin criant

« Les études démontrent depuis longtemps que les consommatrices et consommateurs utilisent de moins en moins et n'apprécient pas les coupons en papier ou encore les applications à code QR, ajoute François Plamondon, président de Réseau Hello. Les commerçants font aussi face aux défis de logistique et de gestion qui résultent de leur utilisation, pour des résultats souvent imprécis et difficilement mesurables. Ils doivent également déployer des moyens pour se protéger contre les risques de fraude. Je crois fermement que la technologie doit être au service du consommateur et du commerçant, et ce, en toute simplicité. C'est cette conviction qui nous a mené à créer la solution Hello. »

Réseau Hello offre une solution de paiement sur mesure qui est reconnue dans l'industrie pour sa simplicité d'utilisation, ne requérant aucune intégration technologique chez le commerçant. Que ce soit pour une solution clés en main de monnaie locale ou pour la création de programmes d'activation ou de fidélisation de consommateurs, Hello a une vraie solution !

