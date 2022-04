Réseau FADOQ : Ottawa renie ses promesses envers les aînés

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les aînés sont les grands négligés du budget fédéral puisque le gouvernement libéral renie les promesses électorales qu'il leur avait faites.

« C'est une bien mauvaise journée pour les aînés à faible revenu qui croyaient que ce budget les aiderait à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement les a laissés tomber », déclare la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Ce budget ne contient aucune bonification du Supplément de revenu garanti (SRG), qui est destiné aux aînés qui touchent moins de 20 000 $ par année. De plus, Ottawa n'est pas allé de l'avant avec la création d'un crédit d'impôt pour prolongation de carrière, alors même que la pénurie de main-d'œuvre bat son plein.

La modification du crédit d'impôt pour proche aidant afin de le rendre remboursable et donc accessible aux moins nantis est également absente du budget, ce que nous déplorons.

Rappelons qu'il s'agissait de trois engagements électoraux du Parti libéral.

Par ailleurs, Ottawa n'a malheureusement annoncé aucun changement quant à l'augmentation permanente prévue de 10 % des prestations régulières de la Sécurité de la vieillesse, qui demeure réservée aux pensionnés de 75 ans ou plus, à compter de juillet 2022. Les personnes de 65 ans à 74 ans peuvent pourtant faire l'objet de précarité financière, tout comme celles de plus de 75 ans.

Peu de mesures en santé

Alors que la santé est le sujet numéro 1 actuellement, le gouvernement fédéral s'entête à ne pas soutenir plus généreusement et de manière prévisible les provinces et territoires par le Transfert canadien en matière de santé.

Nous voyons toutefois d'un bon œil l'instauration d'un programme national de soins dentaires pour les moins nantis. Mais les personnes aînées et celles vivant avec un handicap devront attendre jusqu'en 2023 pour être couvertes par ce programme.

Un crédit bienvenu

En terminant, nous saluons la création d'un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui permettrait de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire pour une personne aînée ou un adulte en situation de handicap.

De plus, 20 millions $ sur deux ans, à compter de 2022-2023, seront consacrés au programme élargi Nouveaux Horizons pour les aînés, afin d'appuyer plus de projets qui améliorent la qualité de vie des aînés et de les aider à continuer de participer pleinement à leur communauté.

