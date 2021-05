Des œuvres permanentes qui jalonnent le tracé

Une entente novatrice avec quatre universités pour encourager la relève en art

Une contribution additionnelle de CDPQ Infra pour soutenir l'art public local

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - M. Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que Mme Annie Gérin, doyenne de la Faculté des Beaux-arts de l'Université Concordia et représentante de l'entente avec quatre universités montréalaises ont dévoilé aujourd'hui un programme d'art public novateur pour le Réseau express métropolitain (REM). La collection bonifiera l'expérience des usagers du REM, encouragera notamment la relève en art public et contribuera à créer des legs culturels d'envergure. CDPQ Infra s'engage également à une contribution additionnelle en soutien à l'art public québécois.

Développé par la conservatrice de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Marie-Justine Snider qui cumule plus de 21 années dans le domaine des arts, le programme, nommé « UniR », se déclinera en trois volets d'importance :

Volet 1 - œuvres permanentes

Dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, un montant est alloué à l'implantation stratégique d'une dizaine d'œuvres sur les quatre antennes du REM. Ces œuvres mettront en valeur les lieux traversés par le métro léger, miseront sur une diversité d'expériences artistiques et feront appel aux meilleures pratiques en art actuel au Québec.

Valeur de 4 326 171 $

Volet 2 - œuvres temporaires

Dans le cadre, d'une entente novatrice avec les universités Concordia, McGill, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), une nouvelle œuvre ou installation artistique sera créée chaque année par un groupe d'étudiants. Différentes œuvres temporaires seront ainsi installées aux abords du REM dans le secteur de Griffintown, afin d'offrir une pluralité de voix, de regards et d'expériences au Programme, et surtout stimuler la génération d'artistes à venir.

Valeur de 500 000 $

Volet 3 - legs culturels supplémentaires

En plus de respecter la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, CDPQ Infra s'est également engagé à ajouter une contribution additionnelle pour supporter le domaine des arts au Québec. L'investissement permettra de proposer des legs culturels supplémentaires qui bonifieront la Collection. Ce geste est aussi une occasion de supporter un secteur qui a grandement souffert de la présente pandémie.

Valeur de 3 000 000 $

Citations

« L'annonce du programme d'art public du REM représente un pas de plus vers la concrétisation de ce nouveau réseau de transport qui permettra plus de 170 000 passages chaque jour à terme. Avec cette Collection, le REM fait de l'art public une composante identitaire forte tant à l'échelle locale qu'internationale et une destination en soi. Ce programme permettra de découvrir le talent d'artistes québécois et d'encourager la relève en art. Avec notre contribution additionnelle, nous souhaitons aussi appuyer les artistes d'ici dans le contexte particulièrement difficile qu'ils traversent. »

- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

« Grâce à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du gouvernement du Québec, c'est plus de 4,7 M$ qui seront consacrés au programme d'art public du REM, en plus de la contribution de CDPQ Infra. Cette initiative permettra de faire briller les artistes québécois, tout en embellissant le paysage des citoyennes et des citoyens de la métropole. Les œuvres sélectionnées viendront sans contredit enrichir le patrimoine culturel de Montréal et de tout le Québec, dont nous sommes si fiers. »

- Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Réseau express métropolitain est le plus imposant projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. Il positionnera non seulement Montréal parmi les grandes villes du monde possédant un important réseau de transport automatisé, mais il se distinguera également en offrant à la population de la région métropolitaine un accès privilégié à des œuvres d'art public d'exception, qui feront rayonner notre ville et ses artistes, ici et ailleurs. »

- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Alors que le REM participe au dynamisme de la métropole, le programme d'art public du REM tisse des liens avec les usagers et permet d'incarner un imaginaire collectif diversifié et inclusif, qui contribue au patrimoine culturel québécois. Le REM représente de nouveaux milieux de vie, des lieux de passages, mais aussi d'arrêts et de rencontres. La Collection rehaussera cette expérience et offrira un legs aux Montréalais. »

- Marie-Justine Snider, Conservatrice de la Collection d'œuvres d'art de la Caisse de dépôt et placement du Québec

« La participation des étudiantes et étudiants des quatre universités montréalaises au programme d'art public du REM constitue une occasion extraordinaire de former et d'encourager la relève en art public. Cette entente exceptionnelle leur permettra de marquer le passage du REM par leur créativité, et aux usagers de découvrir des perspectives nouvelles en arts visuels, en design et en architecture. »

- Annie Gérin, doyenne de la Faculté des Beaux-arts de l'Université Concordia

Un programme novateur avec les universités montréalaises

Une des particularités innovantes du programme d'art du REM est l'intégration d'œuvres temporaires dans la démarche. Une œuvre ou une installation sera ainsi mise en place par année sur une période de quatre ans. Le secteur de Griffintown est visé comme lieu principal d'implantation pour ce programme. L'implantation de la première œuvre temporaire, créée par les étudiants, se fera à partir de 2023.

Ces œuvres temporaires seront réalisées dans le cadre d'un cours interuniversitaire, grâce à une entente novatrice avec quatre grandes universités montréalaises, soit l'Université Concordia, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Le cours sera ouvert aux facultés des arts, de l'architecture, de cinéma, de la musique et de design. L'objectif est d'offrir un premier cours en 2022 et la fin du programme est prévue en 2026.

La mise en œuvre de ce programme d'œuvre temporaire vise notamment à faire place aux expérimentations les plus audacieuses et innovantes, tant sur le plan matériel que conceptuel, permettre aux futurs créateurs de développer des compétences pour participer à des concours d'envergure, encourager l'interdisciplinarité et surtout agir comme moteur pour stimuler la génération à venir.

Prochaines étapes

Au cours de l'année 2021, les démarches pour sélectionner les artistes et les œuvres s'amorceront. Les premiers artistes sélectionnés pour le secteur de la Rive-Sud seront connus au début de l'année prochaine (2022). Les premières œuvres seront en place pour la mise en service du REM en 2022, sur le tronçon Rive-Sud.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

