Réseau express métropolitain - Priorisation du projet de transport collectif structurant pour l'Est de la métropole : une bonne nouvelle pour les usagers

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est heureuse de voir se confirmer le projet de métro léger dans l'Est et le Nord-Est de la métropole. Un projet qui permettra d'ajouter un développement de 32 km au réseau structurant de la région métropolitaine de Montréal. Il s'agit d'une des actions priorisées par le Projet de Plan stratégique de développement rendu public le 27 octobre dernier. Cette intervention fait aussi partie des projets de mobilité durable privilégiés par l'ARTM et ses partenaires dans la Proposition d'actions priorisées en transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, déposée en mai 2020 de concert avec la CMM.

« Nous saluons ce geste de bâtisseur du gouvernement qui répond à une importante demande de la région métropolitaine de Montréal. Au cours des prochaines années, le réseau structurant de transport collectif sera plus que doublé. La bonification de l'offre de service et de l'efficacité du transport collectif dans l'Est et le Nord-Est de Montréal sera bénéfique pour les usagers, favorisera l'optimisation de plusieurs corridors de déplacement à l'échelle métropolitaine et contribuera à la revitalisation de nombreux milieux de vie », s'est réjoui Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Bien que le projet ne soit qu'à ses premiers pas, l'ARTM et ses partenaires veilleront à l'intégration optimale de celui-ci avec les autres services de transport collectif afin d'assurer une intermodalité efficiente et fluide pour tous les usagers. L'ARTM confirme enfin qu'elle poursuivra l'étude du corridor reliant le Sud-Ouest au centre-ville.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Information aux médias: Simon Charbonneau, Conseiller - affaires publiques et relations médias, ARTM, 514 409-2786, poste 7408, [email protected]

Liens connexes

http://www.artm.quebec/