Réseau express métropolitain - mise au point

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le bureau de projet du REM souhaite faire une mise au point suite à la publication d'un article faisant référence à un document mensuel interne du consortium NouvLR.

Ce document fait partie du processus de gestion normal entre des consortiums et des bureaux de projet dans le contexte de la construction d'un projet comme celui du REM. Il représente seulement le point de vue du consortium dans ce qui sont des discussions typiques sur le projet et son budget. Ces discussions ont cours régulièrement, à tous les mois, depuis le début du projet. C'est un mécanisme normal de suivi.

Après 18 mois de construction sur les 60 que durera le projet, le chantier respecte ou est en avance sur l'échéancier prévu. Selon les contrats avec les consortiums, le bureau de projet du REM est le seul maître d'œuvre de l'échéancier du projet.

Le REM maintient donc l'échéancier annoncé et a tous les outils contractuels nécessaires afin de le faire respecter si besoin est, selon les normes les plus élevées en matière d'ingénierie et de sécurité.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

