Veuillez noter que les dates des travaux ont été modifiées

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le bureau de projet du Réseau express métropolitain (REM) souhaite aviser les usagers de la route d'une opération importante à venir sur l'autoroute 40 (A40) Ouest au cours des prochaines semaines. Des travaux d'installation d'un portique de la future structure aérienne du REM nécessiteront des fermetures complètes de l'A40 Ouest à proximité du boulevard Saint-Jean au courant de différentes fins de semaine, en septembre et en octobre. Les automobilistes qui souhaitent se diriger en direction ouest sont invités à éviter le secteur.

Dans le cadre de cette opération, l'A40 Ouest sera complètement fermée les fins de semaine suivantes :

Vendredi 18 septembre à 22 h jusqu'au lundi 21 septembre à 5 h

Vendredi 25 septembre à 22 h jusqu'au lundi 28 septembre à 5 h

Vendredi 16 octobre à 22 h jusqu'au lundi 19 octobre à 5 h

Samedi 24 octobre 5h au dimanche 25 octobre à 22h

À noter que les fermetures de voies prévues et les dates de réalisation peuvent être modifiées en fonction de l'évolution des travaux et des conditions météorologiques.

Durant ces fins de semaine, bien qu'un détour sera possible par la voie de desserte de l'A40 Ouest, nous recommandons aux usagers d'éviter le secteur en privilégiant l'autoroute 20.

Consultez la carte qui illustre la zone des travaux ainsi que le chemin de détour lors de la fermeture.

L'installation d'un portique, portion de la structure aérienne supportée par deux piliers, permet de soutenir les charges tout en laissant un espace dégagé pour permettre la circulation des véhicules. Ce portique sera installé de part et d'autre de l'autoroute 40 Ouest en vue de poursuivre la construction de la structure aérienne. L'installation de cette structure par une poutre de lancement est prévue pour 2021.

Lors de la première fermeture, les travaux consisteront au levage du portique. La phase 2 se poursuivra la fin de semaine suivante afin de procéder au bétonnage de la structure. Par la suite, la troisième phase permettra de décoffrer le portique. Finalement, une fin de semaine supplémentaire a été prévue dans le cas où il serait nécessaire d'effectuer des travaux de finition suite au décoffrage du portique.

L'ensemble des détails des entraves et détours à adopter est disponible ici : https://rem.info/fr/A40

Les travaux progressent dans l'Ouest

Partie intégrante de la future structure aérienne du REM dans l'Ouest-de-l'Île, ce portique compte parmi les nombreux avancements des derniers mois dans ce secteur. En effet, depuis juin, les poutres de lancement Anne et Marie ont repris leur grande aventure dans l'Ouest-de-l'Île. Anne se trouve actuellement près de la rue de Berne à Kirkland alors que Marie est à proximité du boulevard des Sources. C'est d'ailleurs Marie qui procèdera à l'installation des voussoirs au-dessus de cette portion de l'autoroute 40 en 2021.

À ce jour, près de 6 kilomètres des 14,5 kilomètres de la structure aérienne de l'Ouest-de-l'Île ont déjà été construits. Cela représente environ 1 770 voussoirs installés sur les 4 102 voussoirs que comptera la structure. À titre de rappel, ces derniers sont préfabriqués dans une usine du Québec située à St-Eugène-de-Grantham. De plus, sur les 367 piliers à construire dans ce secteur, les équipes sont déjà parvenues à en compléter plus de 260. En terminant, deux stations de l'antenne Saint-Anne-de-Bellevue sont déjà en construction, soit la station Fairview-Pointe-Claire et Anse-à-l'Orme.



À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

