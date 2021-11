Réseau express de la Capitale - Une étape importante pour le projet d'interconnexion au nord des ponts

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, soulignent qu'une nouvelle étape a été franchie en vue de la mise en place d'une interconnexion optimale des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis dans le secteur au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Trois importants mandats représentant un investissement total de près de 20 M$ ont été octroyés pour la réalisation des avant-projets définitifs ainsi que des plans et devis permettant de poursuivre l'élaboration du projet.

Rappelons que l'interconnexion est une composante névralgique de la vision gouvernementale du transport collectif pour la région métropolitaine de Québec, le Réseau express de la Capitale.

Citations

« Bonifier le transport collectif est une avenue privilégiée par votre gouvernement pour améliorer les conditions de circulation dans l'ensemble de la région. L'interconnexion des réseaux de Québec et de Lévis fera du transport en commun un choix encore plus attrayant pour toutes et tous. Le Réseau express de la Capitale consacre notre volonté d'offrir une pluralité de solutions de déplacements efficaces d'une rive à l'autre. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les résidentes et résidents de notre capitale nationale peuvent être assurés que les initiatives de votre gouvernement en matière de transport miseront sur une interconnexion efficace entre les différents réseaux. Pour assurer le développement économique de notre région, on doit améliorer la fluidité dans ce secteur. Le réaménagement au nord des ponts est essentiel pour y parvenir. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

L'interconnexion fait partie du grand projet de maintien et de bonification des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec, et consiste à mettre en place un corridor réservé au transport en commun sur l'avenue des Hôtels afin que les usagers de la Rive-Sud puissent effectuer une correspondance efficace avec le tramway de Québec au pôle d'échanges de Sainte-Foy .

. Les mandataires retenus pour la réalisation des avant-projets définitifs et des plans et devis sont Les Services EXP inc. pour l'avenue des Hôtels (6 271 325,50 $), le consortium Tetra Tech/Norda Stelo pour la route 175 (6 892 367,50 $) et le consortium CIMA+/WSP pour le boulevard Laurier (6 819 577,25 $).

(6 819 577,25 $). Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines en vue de l'octroi d'un mandat pour la caractérisation des sols dans le secteur de la route 175.

Liens connexes

