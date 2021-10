Réseau express de la Capitale - Tunnel Québec-Lévis : l'accès au centre-ville de Québec réservé au transport en commun

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'aucune voiture ne sortira du tunnel Québec-Lévis au centre-ville de Québec et que le transport routier sera dorénavant concentré sur les axes existants, soit l'autoroute Laurentienne vers le nord et l'autoroute Dufferin-Montmorency vers l'est.

Cette décision permettra d'augmenter l'attractivité de l'offre de transport en commun dans le tunnel, puisque ce sera le seul mode de transport possible pour accéder directement au centre-ville. Des projections d'achalandage prenant en considération cette modification seront effectuées au cours des prochains mois, notamment pour que la demande de financement officielle auprès du gouvernement fédéral puisse en tenir compte.

Cette décision permet de répondre aux différents commentaires formulés par des citoyens et des regroupements du quartier Saint-Roch au cours des dernières semaines. De plus, des discussions auront lieu avec la Ville de Québec dans les mois à venir sur l'arrimage du tunnel et du réseau municipal, mais il est maintenant acquis qu'aucune voiture ni aucun camion ne pourront sortir du tunnel ou accéder à celui-ci au sud de la rivière Saint-Charles.

Citation

« Depuis les tout débuts de ce projet, on veut maximiser l'offre de transport en commun dans le tunnel. En retirant l'accès des voitures à la sortie menant vers le boulevard Charest, c'est exactement ce que nous faisons. On va discuter avec la Ville de Québec et mener des analyses au cours des prochains mois pour déterminer s'il est opportun de maintenir une sortie uniquement pour les autobus afin de desservir l'est de la basse-ville et de bien arrimer le tunnel au réseau municipal dans son ensemble. Par cette décision, notre gouvernement montre qu'il est à l'écoute des citoyennes et citoyens et qu'il est déterminé à faire du tunnel Québec-Lévis le meilleur projet possible pour toute la population de la grande région de Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724