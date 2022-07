Réseau express de la Capitale - Tunnel Québec-Lévis : d'importants travaux auront lieu cet été

QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les travaux préliminaires nécessaires à la réalisation du projet de tunnel Québec-Lévis se poursuivent cet été avec d'importants forages marins en eau profonde en vue de terminer la caractérisation des sols le long du tracé.

Huit forages seront réalisés durant la période estivale à l'aide d'une barge spécialement équipée pour ce genre de levés géotechniques à des profondeurs allant de 65 à 80 mètres sous le niveau du fond marin.

Ces levés viendront conclure cette phase cruciale du projet, qui vise à déterminer le type de sol que devra forer le tunnelier. À ce jour, 20 forages ont été réalisés et les résultats obtenus jusqu'à présent confirment que le tunnelier creusera principalement dans le roc.

Citation

« Le tunnel Québec-Lévis est un projet stratégique pour la région métropolitaine de Québec. En bonifiant et sécurisant notre réseau routier, nous améliorons la mobilité pour toute la population de la grande région de Québec. Les travaux entrepris jusqu'à maintenant sont encourageants pour la suite du projet et attestent la volonté ferme qu'a notre gouvernement de livrer une infrastructure de qualité pour la Capitale-Nationale. On parle du tunnel Québec-Lévis depuis plus de 50 ans dans la région, notre gouvernement passe à l'action! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Les travaux de prélèvement du sol marin seront effectués à partir d'une barge ancrée sur le fleuve dans le secteur de la traverse Québec-Lévis, de juillet à octobre 2022.

Dans les secteurs visés, la profondeur du fleuve varie de 30 à 55 mètres. Les forages, quant à eux, se feront à des profondeurs allant de 65 à 80 mètres sous le niveau du fond marin.

La barge et les méthodes de forage ont été adaptées aux conditions particulières du site. Ainsi, la barge possède des pieux d'ancrage de 75 mètres. Des tours de levage ont été construites et adaptées à ses pieux d'ancrages.

À ce jour, 20 forages ont été réalisés dans le tracé du tunnel : 13 forages sur la Rive-Nord, 5 forages sur la Rive-Sud et 2 forages dans le fleuve Saint-Laurent .

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

