Réseau express de la Capitale - Nouvelle étape franchie pour le projet de mesures prioritaires en transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement poursuit ses investissements record en transport collectif en autorisant la réalisation du projet d'implantation de mesures prioritaires en transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et M. Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, au nom de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce nouveau projet, élaboré par la Société de transport de Lévis, permettra d'améliorer de façon significative la qualité du service de transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture, l'un des principaux axes de déplacement de la ville de Lévis.

Le projet prévoit les interventions suivantes :

l'élargissement du boulevard afin d'y aménager des voies réservées pour le transport collectif, les taxis et le covoiturage, sur plus de 2,9 kilomètres;

l'ajout d'une piste multifonctionnelle;

le déplacement des réseaux techniques urbains.

Ce projet sera réalisé en parallèle d'un autre projet important, soit le réaménagement des routes 116 et 132, qui doit permettre d'urbaniser ce tronçon dans le secteur menant à la tête des ponts, afin d'y améliorer la mobilité en transport collectif, les déplacements des automobilistes et la sécurité. Le gouvernement a récemment lancé les études environnementales nécessaires à la réalisation de ce projet de réaménagement.

« Ce projet, qui s'inscrit dans notre vision du Réseau express de la Capitale, est essentiel pour améliorer la desserte de la Rive-Sud. Ces mesures prioritaires pour le transport collectif, combinées aux projets de tramway de la Ville de Québec, du tunnel Québec-Lévis et d'interconnexion des réseaux de transport collectif, viendront favoriser l'utilisation du transport collectif dans la région, améliorant ainsi la fluidité du réseau pour tous les usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet investissement majeur démontre la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de la population de la ville de Lévis en investissant en mobilité. Les citoyennes et citoyens de la région pourront compter sur une desserte en transport collectif plus efficace et bénéfique pour tous les usagers de la route. »

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière

« Investir dans le transport en commun, c'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous! L'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture en est un très bel exemple. Ça va donner un bon coup de pouce aux familles de Lévis pour qu'elles aient accès à du transport en commun fiable et fluide, et ça va inciter encore plus de gens à l'utiliser dans leur vie de tous les jours! On va continuer de livrer pour le Québec! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture est un véritable projet structurant qui offrira plus de fluidité pour le transport en commun, mais également pour tous les usagers de la route. Avec un service de transport en commun plus efficace et des infrastructures mieux adaptées pour agir sur les tronçons congestionnés, les nouveaux aménagements apporteront un vent de modernité sur le boulevard Guillaume-Couture. L'annonce d'aujourd'hui est sans aucun doute un élément important du réaménagement urbain de cet axe routier majeur de Lévis. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'annonce d'aujourd'hui va permettre à la Société de transport de Lévis d'offrir un service compétitif, attractif et convivial à la population lévisienne. Les différentes mesures mises de l'avant vont permettre aux usagers d'obtenir des gains de temps lors de leurs déplacements tout en permettant une meilleure synchronisation des correspondances et un meilleur respect des horaires. »

Michel Patry, vice-président du conseil d'administration de la Société de transport de Lévis

Faits saillants

Le coût du projet est évalué à 112,4 M$ et celui-ci est rendu possible, notamment, grâce à une aide financière de la part des gouvernements du Québec et du Canada , en vertu de l'Entente bilatérale intégrée relative au programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le projet bénéficie également d'une contribution d'Hydro-Québec et de la Ville de Lévis.

, en vertu de l'Entente bilatérale intégrée relative au programme d'infrastructure Investir dans le . Le projet bénéficie également d'une contribution d'Hydro-Québec et de la Ville de Lévis. Dès cet été, les travaux de déplacement des réseaux techniques urbains commenceront, tandis que la construction débutera en 2023, pour une mise en service complète des mesures prioritaires en 2025.

