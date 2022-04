Réseau express de la Capitale - Le gouvernement présente une mise à jour du projet du tunnel Québec-Lévis

QUÉBEC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, présentent aujourd'hui une importante mise à jour du projet de tunnel reliant Québec et Lévis.

Le projet présenté lors du dévoilement du Réseau express de la Capitale en mai 2021 est en révision dans le but de réduire de façon significative les coûts. L'enveloppe budgétaire pour ce projet est désormais estimée à 6,5 G$, ce qui représente une réduction des coûts de plus de 25 %. Un tunnel bitube de diamètre réduit sera développé et contribuera à l'atteinte de cet objectif. Cette nouvelle configuration permettra aussi une réduction des risques inhérents à la construction d'un tunnel de très grande envergure et ouvrira la porte à plus de concurrence à l'étape des appels d'offres.

Au cours des prochains mois, le Bureau de projet du tunnel Québec-Lévis analysera en détail ce concept révisé qui devra respecter les nouvelles balises gouvernementales, soit :

une réduction des coûts de plus de 25 %, pour un projet estimé à 6,5 G$;

un tunnel bitube de diamètre réduit permettant, notamment, une diminution des risques liés à la construction;

un tracé de centre-ville à centre-ville;

une solution immobilière permettant la circulation des voitures, des véhicules lourds et du transport collectif.

Cette mise à jour a lieu un an après la présentation du projet initial de Réseau express de la Capitale. Chaque année jusqu'à la réalisation complète, une présentation de l'avancement du projet sera présentée à la population.

Citations

« Le besoin pour une meilleure mobilité entre Québec et Lévis n'est plus à démontrer, et le statu quo n'a jamais été une option pour notre gouvernement. Nous demeurons convaincus que ce nouveau lien contribuera au dynamisme de la grande région métropolitaine de Québec. Il n'en demeure pas moins que les préoccupations des citoyennes et citoyens sont au cœur de notre vision pour un réseau structurant dans la Capitale-Nationale. C'est pourquoi nous avons redoublé les efforts afin de parvenir à la présentation d'un projet à coût réduit, mieux arrimé aux besoins manifestés par bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Nous faisons ce projet d'abord et avant tout pour eux, et nous continuerons de travailler à susciter la plus grande adhésion possible autour des projets d'avenir pour le Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le tunnel Québec-Lévis est un élément phare de la vision de notre gouvernement pour la mobilité et le transport collectif dans la région métropolitaine de Québec. Il permettra non seulement un rééquilibrage de l'aménagement du territoire et des déplacements interrives présentement concentrés dans l'ouest, mais bonifiera aussi significativement l'offre de transport collectif entre les deux plus grandes villes de l'est du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La période de pointe sur les ponts de Québec est passée de deux heures en 1997 à trois heures en 2017.

Le pont Pierre-Laporte a été conçu pour un débit journalier moyen annuel (DJMA) de 90 000 véhicules/jour, et sa capacité aux heures de pointe a été atteinte dès 1989. Le DJMA est actuellement de 126 000 véhicules et il passera à 143 000 véhicules en 2036.

Le pont Pierre-Laporte accapare 80 % des déplacements interrives dans la région. En cas de fermeture prolongée de ce pont, le transport des marchandises devrait s'effectuer par le pont Laviolette, situé à plus de 140 kilomètres.

