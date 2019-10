Réseau Environnement salue la décision du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur l'abaissement de la norme québécoise de la teneur en plomb dans l'eau potable

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Réseau Environnement est heureux que le ministre Benoit Charrette prenne le leadership et adopte les normes de Santé Canada comme concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable. Soulignons également le changement majeur de la procédure d'échantillonnage permettant de mesurer correctement la teneur en plomb dans l'eau potable.

L'adoption de plan d'action par les municipalités est aussi une bonne nouvelle pour s'assurer du respect de la norme partout au Québec. De même que les mécanismes de corrections pour les établissements de santé et d'éducation annoncés par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Tout en appuyant l'annonce du gouvernement, Réseau Environnement réitère sa position quant à la nécessité de modifier rapidement la norme relative au plomb et la méthode d'échantillonnage dans le Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP).

Réunis aujourd'hui à leur quarante deuxième Symposium sur la gestion de l'eau, les membres de RE resteront vigilants sur la qualité de l'eau du Québec. Nous réitérons notre volonté de poursuivre le travail avec les municipalités du Québec et notre coopération avec les ministères de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et des Affaires municipales et de l'Habitation.

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

