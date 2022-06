Réseau des Espaces bleus - Québec dévoile l'Espace bleu de Charlevoix

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, ont dévoilé officiellement aujourd'hui l'Espace bleu de Charlevoix qui s'établira à Maison Mère de Baie-Saint-Paul. L'investissement de plus de 30 M$ permettra à la région de Charlevoix de mettre en valeur son histoire, son patrimoine ainsi que ses héroïnes et héros qui ont fait briller le Québec.

L'aménagement de l'Espace bleu de Charlevoix dans l'ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie vise à mettre en valeur cet édifice patrimonial, témoin de l'histoire de la région. Le futur Espace bleu occupera le bloc 6 de l'ancien couvent, qui comprend notamment la maison Sainte-Marie, bâtiment constitué de l'ancien hôtel Victoria datant de la fin du 19e siècle.

L'annonce de l'Espace bleu de Charlevoix réaffirme la volonté du gouvernement du Québec d'offrir un legs social, culturel et touristique à l'ensemble des citoyens ainsi qu'aux générations futures et de donner une nouvelle vocation aux bâtiments patrimoniaux. Le bâtiment disposera notamment d'une salle d'exposition permanente sur les héroïnes et les héros qui ont marqué la région, une salle d'exposition itinérante, une salle de médiation ainsi qu'une aire de restauration qui offrira des produits québécois. La requalification du bloc 6 de l'ancien couvent permettra ainsi aux Québécoises et Québécois de se réapproprier et de redécouvrir ce lieu historique et emblématique de Baie-Saint-Paul, entre fleuve et montagnes, qui deviendra à terme un pôle culturel unique. Finalement, le déploiement du réseau des Espaces bleus constituera, pour l'ensemble de la population québécoise, une fenêtre sur son histoire et un projet porteur, qui fera rejaillir la fierté à la grandeur du Québec.

La collaboration entre le Musée de la civilisation et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), deux sociétés d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, permettra le lancement d'appels de projets visant les artistes du Québec pour déployer des œuvres d'art public dans le réseau. Afin d'ancrer chaque Espace bleu dans l'histoire culturelle de sa région et de faire rayonner les artistes locaux, le CALQ octroiera une bourse de 50 000 $ à un ou une artiste de la région pour la réalisation d'une œuvre en art visuel, numérique ou architectural. Le premier appel de projets, pour l'Espace bleu de la Gaspésie, sera lancé cette année.

« La mise en place d'un Espace bleu au cœur de Baie-Saint-Paul est une excellente nouvelle pour la région de Charlevoix. Ce pôle culturel célébrera l'histoire, la culture et les héros qui ont marqué cette magnifique région. Nous sommes heureux que cet Espace bleu évolue dans les locaux de Maison Mère, un organisme dont l'apport à la mémoire collective est reconnu. Le développement de nos régions et de la culture est au cœur des actions de notre gouvernement et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour rendre les Québécois encore plus fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de l'annonce de ce nouvel Espace bleu dans notre belle région. L'arrivée de ce pôle culturel au sein de Maison Mère, lieu foisonnant de créativité, viendra faire rayonner encore davantage notre histoire et les multiples attraits de Charlevoix. Ce sera aussi l'occasion de donner une nouvelle vocation à cette aile de l'ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie, ce qui bénéficiera à l'ensemble de la communauté et ses nombreux visiteurs. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Pour Baie-Saint-Paul, l'annonce d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Lorsque la Ville a acquis ce complexe patrimonial d'envergure, c'était d'abord pour créer un projet structurant, dans la continuité de la mission des Petites Franciscaines de Marie, et pour préserver et conserver un patrimoine essentiel à la dynamique de notre noyau villageois. Six ans plus tard, l'annonce de ce nouvel Espace bleu vient concrétiser notre vision de développement en reconfirmant Baie-Saint-Paul dans son rôle de capitale culturelle, où art, culture et patrimoine vont de pair. »

Michaël Pilote, maire de la Ville de Baie-Saint-Paul

L'Espace bleu de Charlevoix prendra place dans le bloc 6 de Maison Mère Baie-Saint-Paul . Il s'agit du 4 e Espace bleu du réseau.

. Il s'agit du 4 Espace bleu du réseau. Ce nouvel Espace bleu s'ajoute au pavillon Camille-Roy de la Cité du Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau; au Vieux-Palais d'Amos, qui deviendra l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue; ainsi qu'à la villa Frederick-James de Percé, qui deviendra l'Espace bleu de la Gaspésie.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée pour assurer la gestion des travaux du projet de construction et d'aménagement de l'Espace bleu de Charlevoix.

Le Musée de la civilisation collabore à la réalisation et au déploiement du réseau des Espaces bleus. Il assurera la conception des expositions et la supervision des contenus des Espaces bleus.

