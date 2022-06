Réseau de la santé et des services sociaux - Renouvellement des mandats de deux présidentes-directrices générales et de deux présidentes-directrices générales adjointes d'établissements

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement des mandats de deux présidentes-directrices générales (PDG) et de deux présidentes-directrices générales adjointes (PDGA) d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Caroline Roy - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Madame Caroline Roy voit son mandat comme PDG renouvelé à compter du 26 juin 2022. Elle est PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue depuis juin 2019. Auparavant, elle avait occupé le poste de PDGA du CISSS, ainsi que d'autres postes comme gestionnaire, notamment à titre de directrice intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Rosemonde Landry - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides

Madame Rosemonde Landry voit son mandat comme PDG renouvelé à compter du 1er octobre 2022. Elle est PDG du CISSS des Laurentides depuis septembre 2019. Elle a auparavant occupé plusieurs postes comme gestionnaire au CISSS, notamment à titre de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche et de directrice des soins infirmiers et de l'éthique clinique.

Najia Hachimi-Idrissi, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Madame Najia Hachimi-Idrissi voit son mandat comme PDGA renouvelé à compter du 8 juin. Elle occupe ce poste depuis novembre 2018. Elle a auparavant occupé le poste de directrice des programmes de santé mentale et dépendances au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Isabelle Demers, CHU Sainte-Justine

Madame Isabelle Demers voit son mandat comme PDGA renouvelé à compter du 7 septembre 2022. Elle occupe ce poste depuis septembre 2015. Elle a auparavant agi à titre de directrice du bureau de la Direction générale du CHU Sainte-Justine.

Citation :

« Je suis persuadé que les deux PDG ainsi que les deux PDGA qui voient leur mandat renouvelé sauront mettre à profit leur expérience et leur expertise pour mettre en œuvre les changements nécessaires à venir en santé. Elles ont démontré un leadership remarquable et de grandes compétences et ont toute ma confiance pour la poursuite du travail amorcé, appuyées par leurs équipes respectives. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

