SINGAPOUR, 15 décembre 2022 /CNW/ -- Request Finance annonce la publication du premier guide sur le Web3 à l'intention des directeurs financiers, une ressource pratique au quotidien tirée de l'expérience et des connaissances de plus de 250 chefs des finances et de l'exploitation d'entreprises de cryptographie, dont Chainlink, Ledger et Superfluid.

Christophe Lassuyt, chef de la direction et cofondateur de Request Finance, a déclaré : « Nous voulions découvrir quels étaient les principaux défis auxquels ils ont été confrontés lorsqu'ils ont commencé leurs nouvelles fonctions, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils pourraient faire différemment la prochaine fois et ce qu'ils auraient aimé savoir. »

Défis auxquels font face les directeurs financiers du Web3 aujourd'hui

De nombreux directeurs financiers du Web3 possédaient l'expérience d'un poste antérieur dans le domaine des finances, mais 63 % d'entre eux ont mentionné des lacunes de leurs connaissances de la cryptographie, de la finance décentralisée ou d'autres technologies de chaîne de blocs comme l'une des principales difficultés lorsqu'ils ont commencé.

Outre les défis liés au fait de devoir se familiariser avec les technologies de cryptographie, de finance décentralisée et d'autres technologies de chaîne de blocs, plus de 99 % des directeurs financiers d'entreprises passées au Web3 ont déclaré qu'ils n'avaient pas de processus d'intégration officiel lorsqu'ils ont commencé à exercer leurs fonctions.

Le chef de l'exploitation de Bluejay Finance, Jeff Ye Myat, a commenté : « Les comptables traditionnels ont du mal à comprendre les concepts de cryptomonnaie comme l'échange de jetons sur des mainteneurs de marché automatisés (AMM). La plupart ne comprennent même pas la plateforme Etherscan. »

Malgré les défis auxquels les directeurs financiers du Web3 font face, beaucoup sont demeurés optimistes quant au besoin croissant de professionnels en finances dans la sphère des chaînes de blocs. 76 % des directeurs financiers du Web3 estiment que la demande d'experts en finances, en comptabilité, en fiscalité et en audit augmentera au cours des 12 à 24 prochains mois.

Le guide ultime du Web3 pour les directeurs financiers

Les entreprises du Web3 méritent de meilleurs outils logiciels et ont besoin de ceux-ci pour aider les équipes des finances et des opérations à gérer leurs flux de travail financiers quotidiens. L'automatisation des processus répétitifs comme les paiements et l'intégration à d'autres applications des technologies du Web2 et du Web3 sont essentielles pour simplifier les opérations financières pour les équipes du Web3.

Ce guide de plus de 100 pages offre une analyse de plus de 150 nouveaux outils élaborés pour les besoins financiers du Web3 :

Portefeuilles de cryptomonnaie et solutions de garde

Stratégies de monnaie fiduciaire

Options de voies d'entrée et de sortie

Paiements cryptographiques

Gestion de la trésorerie

Production de rapports financiers en cryptomonnaie

Il est rempli d'outils utilisables, d'études de cas explicatives et de cadres applicatifs facilement accessibles aux professionnels occupés. Le guide du Web3 à l'intention des directeurs financiers contient des ressources pratiques pour les aider à exceller dans les domaines clés des opérations financières de la cryptographie.

Obtenez un exemplaire gratuit du guide du Web3 pour les directeurs financiers ici.

