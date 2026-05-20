Requalifier le patrimoine pour passer de l'urgence à l'opportunité

Héritage Montréal met en lumière les conditions nécessaires pour sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti par sa requalification

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Héritage Montréal rend publique aujourd'hui Requalifier le patrimoine : de l'urgence à l'opportunité, une synthèse de ses travaux menés depuis 2023 sur la requalification des bâtiments et ensembles patrimoniaux.

Documents connexes VOIR PDF La Fondation Héritage Montréal rend publique aujourd’hui Requalifier le patrimoine : de l’urgence à l’opportunité, une synthèse de ses travaux menés depuis 2023 sur la requalification des bâtiments et ensembles patrimoniaux. (Groupe CNW/Héritage Montréal)

Le développement et l'aménagement du territoire se sont longtemps appuyés sur la construction neuve. Désormais, il faut compter avec une réalité incontournable : l'essentiel du cadre bâti et aménagé de demain existe déjà. Dans un contexte marqué par le vieillissement du parc immobilier, des changements démographiques et une volonté de transition socio-écologique, il ne s'agit plus seulement de protéger les bâtiments d'intérêt par leur désignation, mais d'en prendre soin et d'en assurer la pérennité en les maintenant en bon état, bien occupés et participant à la vie collective.

Dans cette perspective, le patrimoine ne constitue plus uniquement un objet à préserver : il devient un levier d'action pour consolider et adapter nos milieux de vie dans une approche véritable de développement durable.

Un constat clair : l'approche et le système actuels doivent évoluer

Menés en consultant une diversité d'acteurs et d'organisations et par des tables rondes et assemblées publiques, les travaux d'Héritage Montréal permettent de dégager un constat central : les conditions actuelles ne favorisent pas la requalification du patrimoine bâti. Au contraire, elles tendent à disqualifier ce vaste actif patrimonial dont les récents inventaires pan-québécois estiment qu'il compte des dizaines de milliers d'immeubles, près de 80 000 pour Montréal seulement.

Les cadres normatifs, les mécanismes de financement, les procédures administratives et les pratiques professionnelles demeurent largement conçus pour la construction neuve et s'avèrent mal adaptés à la transformation des bâtiments existants. Cette situation contribue à décourager ou ralentir les projets, à en augmenter la complexité et les coûts et, dans certains cas, à en compromettre la réalisation.

Quatre leviers d'action prioritaires

Le document identifie les quatre enjeux suivants. Ceux-ci sont interconnectés et forment un ensemble qu'il faudra faire évoluer de manière cohérente et concertée pour soutenir le virage vers la requalification en suscitant les projets réalisables et réussis.

Codes et normes : adapter les exigences aux réalités du bâti existant, notamment patrimonial

: adapter les exigences aux réalités du bâti existant, notamment patrimonial Financement : développer des outils adaptés à la conception et la réalisation de projets de requalification

: développer des outils adaptés à la conception et la réalisation de projets de requalification Procédures : simplifier et mieux coordonner l'accompagnement et l'évaluation des projets

: simplifier et mieux coordonner l'accompagnement et l'évaluation des projets Expertise : renforcer les compétences et la formation, partager les expériences et assurer la relève

Changer le regard sur notre patrimoine : d'artefacts à préserver vers un vaste actif à valoriser

Au-delà des outils, la démarche invite à un changement de regard. Le patrimoine bâti ne doit plus être perçu en le limitant aux seuls bâtiments ou sites que la société doit préserver comme témoins de son histoire. Les milliers de bâtiments et d'ensembles patrimoniaux qui marquent le territoire québécois, tant les régions que les quartiers de la métropole, constituent un vaste actif stratégique pour répondre aux enjeux contemporains, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Cet actif reste largement négligé.

La requalification apparaît ainsi comme une réponse concrète aux enjeux et besoins de :

logements, espaces communautaires ou publics

dégradation, désaffectation et vacance du cadre bâti

déficit d'entretien du patrimoine public, communautaire ou privé

pression sur le territoire

vitalité, attractivité et qualité des milieux de vie

enjeux environnementaux, décarbonation, réemploi, utilisation des ressources...

Une démarche collective ancrée dans le milieu

Pour Héritage Montréal, la requalification du patrimoine bâti constitue un enjeu structurant pour les prochaines décennies. Cette synthèse, préparée sous la direction de Taïka Baillargeon, est le fruit d'un travail mené dans le cadre du 50e anniversaire d'Héritage Montréal, mobilisant une diversité d'acteurs issus des milieux professionnels, municipaux, communautaires et institutionnels.

Tables rondes, journée d'étude et groupes de travail thématiques ont permis de croiser les expertises et de dégager une vision partagée des défis et des pistes d'action.

Un document de référence pour la suite

Cette synthèse vise à mieux faire connaître l'opportunité que représente ce vaste chantier mais, surtout, à identifier les défis et obstacles qui grèvent la requalification du bâti existant et à formuler des propositions, des pistes ou des orientations pour changer cette situation et favoriser un virage dont nous n'avons pas le luxe de nous passer.

Avec ce document, Héritage Montréal souhaite contribuer à une compréhension partagée des enjeux et soutenir l'évolution des pratiques en matière de requalification du patrimoine bâti.

« Nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller le riche patrimoine qui marque l'identité du Québec et de ses communautés. Il faut lever les freins et mettre en place les conditions qui favoriseront la mobilisation des acteurs et la multiplication des projets de requalification. Et ce, pour le bien de notre société, de nos milieux de vie et de leur développement. » - Dinu Bumbaru, directeur des politiques Héritage Montréal

À propos d'Héritage Montréal

Fondé en 1975, Héritage Montréal est un organisme indépendant voué à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti, urbain et paysager, notamment dans la grande région métropolitaine. Il agit par l'éducation, la mobilisation, l'accompagnement et la participation aux débats publics afin de promouvoir une approche culturelle et durable du développement et de l'aménagement.

SOURCE Héritage Montréal

Contact médias: Anthony Plagnes Payá, chef des communications, [email protected], 514 286-2662 x27