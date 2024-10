Au cours du Salon de l'automobile de Paris et du premier anniversaire de la filiale européenne de REPT BATTERO, REPT BATTERO a tenu un forum écologique sur les nouvelles énergies et une soirée de marque avec ses clients mondiaux pour discuter de l'avenir carboneutre.

Green Cells : Chemical System Innovation for Net Zero Initiative

En tenant compte de la densité énergétique, de l'économie et de la sécurité, REPT BATTERO a présenté une nouvelle solution technologique de batterie électrique - la technologie de batterie au lithium-manganèse-phosphate de fer (LMFP) au Salon de l'automobile de Paris de cette année, et a travaillé avec des clients du monde entier pour stimuler la carboneutralité.

Comparativement aux batteries LFP et NCM, la batterie LMFP de REPT BATTERO combine les avantages des batteries LFP et NCM, et avec l'ajout de la technologie unique Wending® de REPT BATTERO, elle améliore davantage la densité d'énergie, la durée de vie, le rendement à basse température, le rendement de charge rapide, et le rendement en matière de sécurité.

Amélioration de la densité énergétique et de la gamme étendue : grâce à la technologie Wending®, la redondance des cosses d'électrode à zéro, le taux d'utilisation global de l'espace interne augmente de 3 à 5 %, et l'amélioration de l'interface microscopique solide-liquide fait en sorte que le lithium-augmentation de 30 % du taux de transmission des ions. La densité d'énergie volumétrique de l'élément de batterie peut atteindre 430 à 520 Wh/L, ce qui peut aider la gamme de VE à atteindre plus de 700 km.

Gestion thermique exceptionnelle et amélioration de la sécurité : mise à niveau des matériaux et du système électrochimique, la résistance de la cellule électrique est réduite de 16 %, ce qui réduit l'excès de chaleur générée et permet de passer le test sans propagation de chaleur.

Transport d'ions stable et excellente performance à basse température : La conception avancée à deux pôles, grâce à l'amélioration de l'interface microscopique solide-liquide, peut augmenter de 30 % le taux de transport d'ions lithium dans le pôle et entre les pôles, s'assurer que le taux de rétention de la capacité d'alimentation peut toujours atteindre plus de 80 % sous -30 °C.

Capacité de charge rapide < 18 min : la plateforme de tension LMFP est proche de celle des batteries NCM, ce qui améliore l'efficacité de charge et permet une capacité de charge rapide SOC < 18 min à 10‑80 %.

Green Pack : Innovation structurelle pour la protection de l'environnement et l'économie d'énergie à faibles émissions de carbone

Pour l'industrie automobile, l'économie d'énergie et la protection de l'environnement consistent non seulement à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la consommation d'énergie pendant l'utilisation des batteries, mais aussi à minimiser l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie de la batterie.

En réponse à ces besoins, REPT BATTERO propose des solutions vertes tout au long du cycle de vie pour différents modèles de véhicules - les blocs-batteries GREEN CTP et GREEN BANK, les blocs-batteries spéciaux pour les VEHR, qui peuvent répondre aux besoins des véhicules électriques et des VHR dans tous les aspects de la production, l'exploitation, l'entretien, le recyclage jusqu'à la réutilisation, et la protection de l'environnement et des faibles émissions de carbone dans l'ensemble du cycle de vie.

La technologie des blocs-batteries GREEN CTP de REPT BATTERO a été affinée en fonction de la structure améliorée pour résoudre les problèmes des blocs-batteries CTP traditionnels sur le marché, comme la difficulté de la maintenance après-vente, le coût élevé de la maintenance après-vente, et la contamination potentielle de l'environnement. Les blocs-batteries REPT BATTERO GREEN CTP sont équipés de cellules fixes mécaniquement au lieu de collage, ce qui rend les cellules individuelles remplaçables, facilite l'entretien après-vente et réduit les coûts d'entretien après-vente. En même temps, la batterie peut être réutilisée de l'élément au bloc complet, ce qui est plus écologique.

Grâce à la technologie Wending®, les blocs-batteries GREEN CTP offrent une excellente performance pour répondre aux exigences des différents modèles de véhicules. Le bloc-batterie GREEN CTP de 67,6 kWh, par exemple, a une densité énergétique de 145 Wh/kg en chimie LFP, avec une autonomie de plus de 500 km, et peut être réapprovisionné de 10 % à 80 % en 16 minutes. En plus d'une longue portée et d'une charge ultra-rapide, ce bloc-batterie offre une excellente capacité d'adaptation à la température et peut fonctionner de -30 °C à 60 °C.

En outre, pour le marché croissant des VHR, REPT BATTERO apporte la série de blocs-batteries spéciaux GREEN BANK lors de cet événement automatique, qui est une solution personnalisée de réduction des émissions vertes pour les VHR. La gamme de blocs-batteries GREEN BANK de REPT BATTERO varie de 10 à 55 kWh pour répondre aux besoins de différentes gammes, et le taux d'économie de carburant des véhicules VHR équipés de ces blocs-batterie peut atteindre plus de 35 % par rapport aux modèles à énergie traditionnelle. Le bloc-batterie offre d'excellentes performances à basse température et peut atteindre une température ultra-basse à froid à partir de -30 °C.

Forum écologique sur les nouvelles énergies et soirée de la marque pour un avenir carboneutre

Le premier jour du Salon de l'automobile de Paris, REPT BATTERO, en collaboration avec ses clients mondiaux, a organisé le New Energy Ecological Forum et la Brand Night, invitant un certain nombre de chefs de file et de technologues de l'industrie à discuter de la façon dont les technologies d'énergie verte peuvent contribuer à unzéro émission et carboneutralité.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, REPT BATTERO s'engage à améliorer sa construction ESG en construisant une chaîne écoindustrielle verte et à faibles émissions de carbone. Dans leurs propres mots, ils font de leur mieux pour contribuer à l'objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris.

