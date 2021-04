Reprise du programme BioMed Propulsion - Appui de 44 M$ pour renforcer le secteur stratégique des sciences de la vie

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser l'émergence de nouveaux fleurons québécois, le gouvernement du Québec relance le programme BioMed Propulsion afin d'appuyer financièrement les entreprises prometteuses du secteur des sciences de la vie qui ont déjà franchi les premiers stades de leur développement. La gestion du programme, doté d'une enveloppe de 44 millions de dollars, a été confiée à Investissement Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, l'a confirmé aujourd'hui.

Le programme BioMed Propulsion est l'une des mesures phares de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027, qui vise à faciliter la création d'entreprises innovatrices dans toutes les régions du Québec et à assurer leur croissance.

Dans le but de mieux répondre aux besoins actuels des organisations, les entreprises de biotechnologie en phase préclinique et celles de technologies médicales en phase clinique qui n'étaient pas admissibles au programme peuvent dorénavant présenter une demande d'aide financière.

Citations :

« La pandémie de la COVID-19 a démontré l'importance stratégique des secteurs des sciences de la vie et des technologies de la santé. C'est le rôle de notre gouvernement d'être la bougie d'allumage et de soutenir ces jeunes entreprises innovantes au stade de la précommercialisation. L'expertise qu'elles développeront pourra sans conteste devenir un atout pour l'attractivité et la compétitivité du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La priorité de notre gouvernement est de s'assurer que notre système de santé peut bénéficier des technologies et des découvertes les plus récentes en sciences de la vie. La demande pour le programme BioMed Propulsion est actuellement en pleine croissance, et son retour permettra aux entreprises d'accélérer leurs recherches et d'optimiser leur performance, au bénéfice de tout le Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

De 2017 à 2020, neuf entreprises ont été soutenues à hauteur de 42,8 millions de dollars par l'entremise du programme BioMed Propulsion. Les projets soumis représentaient des investissements totaux de 224,2 millions de dollars.

Lors de la mise à jour économique du 12 novembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une enveloppe de 166 millions de dollars pour favoriser l'implantation de mesures adaptées à certains secteurs stratégiques, dont les sciences de la vie. Les 44 millions de dollars attribués au programme proviennent de cette enveloppe.

