CALGARY, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Selon la Régie de l'énergie du Canada, les exportations canadiennes de brut par chemin de fer ont chuté de près de 40 % en 2020, pour s'établir en moyenne à 172 013 barils par jour (« b/j »), comparativement à 280 272 b/j en 2019.



Bien que la guerre des prix de l'OPEP+ ait joué un rôle dans la chute initiale de la production de pétrole en 2020, la pandémie de COVID-19 a aussi entraîné une baisse de la demande de pétrole et une diminution continue de la production de pétrole brut dans l'Ouest canadien, ce qui a entraîné un excédent de capacité pipelinière et une baisse des volumes de brut acheminés par chemin de fer pendant la majeure partie de 2020.

Les exportations de brut par chemin de fer ont atteint un sommet historique de 411 991 b/j en février 2020, pour ensuite chuter à leur plus bas niveau en huit ans, soit à 38 867 b/j, en juillet. La demande continue de s'accroître graduellement, les volumes de brut transportés par chemin de fer ayant augmenté de 10 % entre novembre et décembre 2020. En décembre, les volumes ont atteint 190 454 b/j, mais ils étaient bien inférieurs aux 347 136 b/j expédiés en décembre 2019.

L'incertitude demeure dans un proche avenir en raison de la pandémie en cours. Les répercussions sur les futures exportations de pétrole brut canadien dépendront du temps qu'il faudra pour que l'économie retourne aux niveaux antérieurs à la pandémie de COVID. Les exportations par chemin de fer dépendront aussi des écarts de prix, qui sont demeurés relativement étroits en raison de la forte demande de pétrole brut lourd canadien sur les marchés d'exportation.

La Régie réglemente l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers. Une ordonnance ou une licence d'exportation est requise pour exporter des produits de base depuis le Canada, et les titulaires de ces autorisations doivent faire rapport tous les mois des volumes concernés.

En bref

En janvier 2020, les volumes de brut transportés par chemin de fer ont atteint un sommet de 403 767 barils par jour. Il s'agissait de la première fois que les exportations de pétrole brut par chemin de fer franchissaient la barre des 400 000 barils.

Après avoir atteint des niveaux records au début de l'année, les volumes ont chuté de plus de 90 % avant d'amorcer une importante remontée jusqu'à la fin de l'année.

En 2020, environ 88 % des exportations de pétrole brut ont été acheminées par pipeline, le reste l'ayant été par navire (7 %), par chemin de fer (5 %) et par camion vers les États-Unis ou diverses destinations dans le monde.

Plus de 97 % du pétrole brut canadien exporté est destiné aux États-Unis.

En 2020, les exportations totales de pétrole brut s'élevaient à 3,7 Mb/j (584 103m³/j), soit une baisse de 2 % par rapport à 2019.

Citations

« L'année 2020 n'a vraiment pas été une année normale, et elle a été particulièrement éprouvante pour le transport de brut par chemin de fer. L'effet de la pandémie de COVID-19 sur la consommation, la production et les exportations d'énergie au Canada a été important et généralisé. Il n'est donc pas étonnant que cela se reflète dans les données sur les exportations annuelles de brut par chemin de fer. »

Darren Christie

Économiste en chef

Régie de l'énergie du Canada

