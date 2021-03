Reprise des cours à temps plein en zone rouge pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire: "Une décision précipitée et mal avisée dans un contexte de propagation des variants"

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce faite par le gouvernement Legault d'un retour en classe à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire dès le 29 mars en zones rouge est reçue avec stupéfaction et incompréhension par l'APEQ et les enseignants qu'elle représente. Les écoles du Québec constituent depuis plusieurs mois l'un des principaux foyers de propagation de la COVID-19, tendance qui semble s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux variants ces dernières semaines. Les données récentes nous apprennent que les jeunes atteints des nouvelles souches du virus transmettent davantage la maladie et sont également plus contagieux.

Afin d'assurer la santé et la sécurité des enseignantes et les enseignants qui sont en première ligne, de leurs élèves et leurs familles, l'APEQ demande depuis des mois que des mesures renforcées soient implantées dans nos écoles, telles la distanciation physique et l'utilisation des tests rapides, en plus de dénoncer à maintes reprises l'inaction du gouvernement dans le dossier de la ventilation.

"Je n'arrive pas à croire que, dans le contexte actuel, le gouvernement et la santé publique du Québec prennent une décision aussi précipitée et irresponsable qui mettra les enseignants et les élèves encore plus à risque de contracter le virus. Les enseignants se sentent une fois de plus abandonnés par leur gouvernement." affirme Heidi Yetman, présidente de l'APEQ. Cette décision inquiète d'autant plus les enseignantes et enseignants qu'ils et elles sont de plus en plus nombreux à avoir été infectés par la COVID-19 et/ou affectés par la fermeture de groupes classes ou d'écoles entières qui tendent à se multiplier de ces dernières semaines et ce, avec tous les inconvénients qui y sont associés.

Depuis le début de l'année scolaire, les enseignants ont travaillé d'arrache-pieds et réussi à adapter leurs cours, tout en accordant une attention particulière au bien-être de leurs élèves. Ce faisant, ils ont été en mesure d'établir une routine et d'assurer une stabilité pédagogique. Rien ne justifie, à ce stade-ci d'apporter des modifications qui risquent d'affecter une fois de plus la stabilité des milieux scolaires.

L'APEQ demande que cette décision soit reconsidérée dans les plus brefs délais et ce, dans le meilleur intérêt du personnel de l'éducation, des élèves et de leurs familles et afin d'éviter une fermeture complète et prolongée de nos établissements scolaires.

