Reprise de la consultation publique sur un projet immobilier ainsi que des changements au plan d'urbanisme dans le Village Shaughnessy

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal redémarre aujourd'hui la consultation publique dans l'ouest de l'arrondissement de Ville-Marie portant sur le projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest ainsi que sur des modifications au Plan d'urbanisme dans le Village Shaughnessy.

Cette consultation devait se faire plus tôt cette année, mais le contexte de la pandémie de la COVID-19 en a modifié la tenue et le format.

En premier lieu, nous vous rappelons que la consultation porte sur le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » à l'emplacement situé entre le 1920 et le 1946, rue Sainte-Catherine Ouest, ainsi que sur des modifications au Plan d'urbanisme visant les hauteurs et les densités permises sur cet îlot et dans le secteur du Village Shaughnessy avoisinant. Les modifications au Plan d'urbanisme soumises à la consultation publique proposent de :

Augmenter la hauteur de construction permise sur l'emplacement du projet immobilier qui passerait d'un maximum de 25 à 45 mètres.

Réduire la hauteur maximale permise dans le secteur avoisinant qui passerait de 25 à 16 mètres, comme c'est déjà le cas pour une majeure partie du quartier.

Réduire la densité permise dans le secteur avoisinant qui passerait d'un coefficient d'occupation du sol (COS) d'au plus 3 (actuellement 4 et 6).

Le promoteur, Placements Sergakis, a déposé une demande à l'arrondissement de Ville-Marie aux fins de démolition et de construction en surhauteur au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest. La réalisation du projet « Îlot Sainte-Catherine Ouest » nécessiterait la démolition des bâtiments actuels, à l'exception de l'immeuble d'intérêt patrimonial situé au 1946, Sainte-Catherine Ouest, qui serait intégré au nouvel édifice. Le projet propose la construction de trois volumes : 15 et 14 étages du côté de la rue, et 7 étages du côté de la ruelle. Les nouveaux bâtiments comprendraient des commerces au rez-de-chaussée, 200 logements locatifs et 94 places de stationnement souterrain. Le promoteur s'est engagé à inclure 27 logements abordables et à verser une compensation de 725 000 $ pour la construction de logements sociaux hors site.

La consultation se fera dans un format adapté aux circonstances actuelles et permettra aux citoyens de s'informer et de donner leur opinion selon différentes modalités.

La consultation débutera par une séance d'information virtuelle, le lundi 10 août à 19 h. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/en-direct, sur Facebook et sur Twitter (@ocpmontreal) et demeurera en ligne jusqu'au 3 septembre. On y présentera alors le projet immobilier faisant l'objet de la consultation ainsi que les modifications au Plan d'urbanisme soumises à la consultation. Les citoyens et les groupes pourront faire parvenir en ligne ou par la poste les questions qu'ils souhaiteront poser sur le projet. Ces questions recevront réponses lors d'une deuxième séance virtuelle, toujours diffusée en direct, qui se tiendra le 15 septembre toujours à compter de 19 h. D'autres questions pourront alors aussi être soumises, en direct et par téléphone.

À compter du 15 septembre, les citoyens et les groupes pourront donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Ils auront jusqu'au 1er octobre pour nous informer de leur souhait de présenter cette opinion devant la commission lors de séances d'audition des opinions qui se tiendront à compter du 14 octobre à 19 h à l'Office de consultation publique de Montréal, 1550, rue Metcalfe, 14e étage. Ces rencontres se tiendront bien entendu en conformité avec toutes les règles gouvernementales permettant les rassemblements dans le cadre de l'actuelle pandémie.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

