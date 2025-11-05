La série de produits PRIME comprend la seule technologie au monde capable de régénérer les batteries au plomb-acide sans surchauffe interne. Grâce à un entretien régulier et à l'utilisation d'un régénérateur, les batteries au plomb-acide peuvent atteindre une durée de vie trois fois supérieure à celle d'une utilisation typique.

SÉOUL, Corée du Sud, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Dans un contexte de préoccupations mondiales croissantes au sujet des incendies de batteries au lithium-ion, souvent appelées « phobies du feu au lithium », REPOWERTEK, la principale entreprise sud-coréenne de régénération de batteries au plomb-acide, a dévoilé son régénérateur de « série PRIME » révolutionnaire de cinquième génération, ainsi qu'un atelier industriel novateur et un modèle d'affaires de plateforme, marquant un nouveau chapitre dans l'industrie mondiale de la régénération des batteries. Le système PRIME restaure les batteries sans générer de chaleur ou de dommages internes, prolongeant la durée de vie de la batterie de 200 à 300 % et offrant une solution de rechange plus sécuritaire et plus économique au stockage d'énergie à base de lithium.

Dans un contexte d'intensification de la concurrence mondiale en matière de stockage d'énergie, les batteries au lithium-ion sont de plus en plus considérées comme des « bombes à retardement », sujettes au feu, à l'emballement thermique et aux émissions de gaz toxiques, une tendance maintenant décrite comme une « phobie du lithium ». Même les batteries dites sûres LFP (LiFePO₄) présentent des risques de libération de fluorure d'hydrogène et d'explosion sous contrainte thermique, ce qui souligne le besoin urgent de solutions fondamentalement plus sûres.

PRIME comble cette lacune critique. En plus d'une décennie de recherche et de développement et de cinq générations de produits, REPOWERTEK a exporté PRIME dans plus de 70 pays. Le système restaure de façon sécuritaire et répétée les batteries industrielles au plomb-acide pour les applications ESS, UPS et de traction dans les télécommunications, les centres de données, les hôpitaux, le transport maritime, les chemins de fer et la défense. Son algorithme d'impulsion haute fréquence exclusif assure des performances de batterie stables sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans tout en prévenant la surchauffe ou la dégradation.

« PRIME est plus qu'une technologie », a déclaré un porte-parole de REPOWERTEK. « Il s'agit d'une plateforme complète qui redéfinit la gestion des batteries industrielles, améliorant la sécurité, la durabilité et la rentabilité dans le monde entier. »

La plateforme intègre des modèles d'abonnement et de location de batteries, des services d'entretien PRIME, la location d'équipement, le recyclage du plomb et des partenariats stratégiques avec les fabricants, créant ainsi des flux de revenus récurrents et un écosystème entièrement circulaire et durable en boucle fermée.

Inspiré par les pratiques d'entretien automobile, le système PRIME intègre des cycles de restauration programmés. Après la régénération initiale à environ les deux tiers de la durée de vie d'une batterie, les traitements de suivi tous les 12 à 18 mois rétablissent la capacité, réduisent les coûts totaux de possession et maintiennent un fonctionnement sans incendie pendant la durée de vie prolongée de la batterie.

En 2025, REPOWERTEK a présenté sa technologie lors d'importantes expositions mondiales, dont Middle East Energy (Dubaï), The Smarter E Europe (Munich), RE+ (Las Vegas) et Smart Energy Week (Tokyo). La prochaine apparition de l'entreprise aura lieu au salon Solar & Battery Asia 2025, du 5 au 7 novembre, au KINTEX (hall 5 - kiosque D5) à Goyang, en Corée du Sud.

REPOWERTEK est actuellement à la recherche d'investisseurs et de partenaires de coentreprises régionales pour étendre sa plateforme industrielle de régénération et d'entretien des batteries sur les marchés de l'ESS, des onduleurs et des batteries de traction.

Pour toute demande de partenariat ou d'investissement, visitez www.regenerator.co.kr ou communiquez directement avec REPOWERTEK INC. ([email protected])

