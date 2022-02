Reportage du magazine Enquête du 3 février 2022 - Ricova est fier de contribuer à résoudre les défis du recyclage

BROSSARD, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ricova prend acte des éléments présentés dans les médias. Cependant, les chiffres avancés en matière de contamination des ballots ne reflètent pas la réalité de ses activités depuis plus de 20 ans.

« Comme nous l'avons expliqué à la journaliste, notre modèle d'affaires mise sur la qualité des matières triées et revendues », précise Dominic Colubriale, président-directeur général de Ricova. « Nous sommes fiers de contribuer tous les jours à trouver des moyens de valoriser les matières mises au recyclage par les citoyens, tout en mettant les bouchées doubles pour améliorer les processus dans les centres de tri que nous opérons pour la Ville de Montréal. »

Ricova rappelle qu'elle a assuré la poursuite des activités sans interruption lors de la reprise des opérations de Rebuts Solides Canadiens après la faillite de celle-ci, il y a un an et demi, et ce, malgré des équipements désuets et que peu d'investissements n'avaient été faits depuis 25 ans pour la maintenir à la fine pointe. « Que serait-il advenu des tonnes de matières recyclables si Ricova n'avait accepté de relever ce défi ? », questionne Dominic Colubriale. « Les équipements laissés après le départ de l'opérateur précédent n'étaient pas adaptés à la complexité et au volume de tri d'une métropole comme Montréal. »

Après avoir installé cinq trieurs optiques supplémentaires au centre de St-Michel, Ricova a lancé un appel d'offres pour le remplacement de l'équipement déficient dans le centre de tri de Lachine. Cependant, Ricova, comme toutes les industries, subit le ralentissement mondial de la chaîne d'approvisionnement lié à la situation pandémique.

« Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour optimiser la gestion des matières résiduelles, c'est ce qui nous motive chaque jour à faire mieux », poursuit l'entrepreneur, fort de son expérience de l'industrie depuis plus de 35 ans. Ricova soutient ainsi fermement le projet de réforme initié par le ministre Benoît Charette, pour l'élargissement de la consigne et la modernisation de la collecte sélective. Une partie de la solution réside par ailleurs dans le remplacement de la collecte pêle-mêle par le retour du bac compartimenté à la maison.

Le système de recyclage québécois fonctionne bien, sauf pour les sacs de plastique. « L'interdiction à venir à Montréal de distribuer des sacs de plastique et des objets de plastique à usage unique permettra de limiter les problèmes causés par ceux-ci dans les opérations de triage », souligne Dominic Colubriale, saluant l'initiative de l'administration de Valérie Plante. Le président-directeur général de Ricova souhaite l'interdiction généralisée de ces sacs, comme la Ville de Brossard, qui les a interdits dès 2016. « Nous avons parfaitement pu vivre sans sacs de plastique durant des décennies avant leur invention! »

Ricova s'engage à poursuivre ses efforts d'amélioration de la performance des centres de tri qu'elle opère et à promouvoir les bonnes pratiques de recyclage auprès des citoyens. « Nous sommes optimistes face à ces défis. Au fur et à mesure des améliorations de performance, nous communiquerons ces résultats avec transparence », conclut Dominic Colubriale.

À propos de Services Ricova Inc.

Ricova œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

SOURCE Ricova International

Renseignements: [email protected]