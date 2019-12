Le sentier n'ouvrira pas pour la saison 2019-2020

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des échanges et conclusions d'un groupe de travail, auquel participent également la députée de Labelle, des élus des deux municipalités et des représentants du ministère des Transports, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), de concert avec le Club motoneige Diable et Rouge, annoncent avec grand regret le report de l'ouverture du sentier de raccordement de la motoneige reliant Saint-Faustin-Lac-Carré et Mont-Tremblant, pour un ensemble de raisons techniques, opérationnelles, de sécurité et d'acceptabilité sociale, qui ne rencontrent pas à ce stade-ci les normes exigées.

La FCMQ continuera de participer activement aux travaux du groupe de travail afin de trouver des solutions gagnantes qui permettront de répondre aux différents enjeux retardant actuellement l'ouverture.

« Malgré notre déception, et celle du Club motoneige Diable et Rouge, nous continuons de représenter l'ensemble des motoneigistes et de collaborer avec les autres partenaires pour que le sentier de raccordement puisse ouvrir l'an prochain, dans des conditions qui sauront satisfaire toutes les parties », a indiqué M. Réal Camiré, président, FCMQ.

À propos de la FCMQ

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, une association touristique sectorielle, est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-six années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 199 clubs membres et de leurs 100 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

SOURCE Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Renseignements: Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et Club motoneige Diable et Rouge, medias@fcmq.qc.ca, 514-268-2649; Cabinet de relations publiques NATIONAL, Marie-Christine Garon, mcgaron@national.ca, 514-409-0031

Liens connexes

https://fcmq.qc.ca